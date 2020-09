Angeblich behindert die Bundesregierung die Ermittlungen im Fall des vergifteten russischen Oppositionellen. Bundesaußenminister Maas fordert dagegen den Kreml zur Aufklärung auf und droht erneut mit Sanktionen.

Russland hat Deutschland vorgeworfen, die Bemühungen zur Aufklärung des Giftanschlags auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny zu blockieren. „Berlin verzögert die Untersuchung, zu der es selbst aufruft. Mit Absicht?“, schrieb eine Sprecherin des russischen Außenministeriums am Sonntag im Onlinedienst Facebook.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte den Kreml kurz zuvor erneut zu einer Aufklärung des Falls aufgerufen und auch Sanktionen nicht ausgeschlossen. Erstmals drohte er mit dem Stopp des umstrittenen Gaspipeline-Projekts Nord Stream 2. „Ich hoffe jedenfalls nicht, dass die Russen uns zwingen, unsere Haltung zu Nord Stream 2 zu ändern“, sagte Maas der „Bild am Sonntag“.

Maas wollte Moskau nur noch ein paar Tage Zeit geben: „Wenn es in den nächsten Tagen auf der russischen Seite keine Beiträge zur Aufklärung gibt, werden wir mit unseren Partnern über eine Antwort beraten müssen.“ Das Verbrechen an Nawalny sei ein so schwerwiegender Verstoß gegen das internationale Chemiewaffen-Abkommen, dass es nicht ohne eine spürbare Reaktion bleiben könne. „Wenn wir über Sanktionen nachdenken, sollten diese möglichst zielgenau wirken.

Die Moskauer Staatsanwaltschaft hatte zuletzt Forderungen von Nawalnys Anwälten zurückgewiesen, in dem Fall sofort zu ermitteln. Dies müsse erst noch geprüft werden. Der Oppositionelle war in Sibirien ins Koma gefallen, nachdem er tagelang von Sicherheitskräften beschattet worden war. Die Bundesregierung half, Nawalny nach Berlin zu bringen, wo er seither in der Charité behandelt wird. Deren Labor und ein Labor der Bundeswehr fanden heraus, dass Nawalny mit einem Stoff der Gruppe Nowitschok in Kontakt kam – einem so giftigen Stoff, dass normalerweise nur staatliche Stellen darüber verfügen, was eine Täterschaft des russischen Staats bei Nawalnys Vergiftung nahelegt. Russische Ärzte und Medien behaupten stattdessen, Nawalnys Zustand sei wohl die Folge schlechter Ernährung in Kombination mit Stress.

Politiker von CDU und Grünen fordern als Konsequenz aus der Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny Altkanzler Gerhard Schröder auf, seinen Posten beim Pipeline-Unternehmen Nord Stream 2 zu räumen. Unionsfraktionsvize Johann Wadephul sagte dem „Tagesspiegel“, auch wenn Moskau die Verantwortung im Fall Nawalny leugne, dürfe das gerade ein ehemaliger Bundeskanzler „weder politisch noch moralisch“ ignorieren.

Schröder ist Präsident des Verwaltungsrates der Nord Stream 2 AG, bei der der russische Konzern Gazprom formal einziger Anteilseigner ist. Kritiker werfen ihm vor, Lobby-Arbeit für den Kreml zu tun. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt rief Schröder ebenfalls auf, seine Tätigkeit für Gazprom aufzugeben. Er müsse „sich jetzt entscheiden, ob er auf der Seite der Demokratie und der Menschenrechte steht“, so Göring-Eckardt gegenüber der Funke Mediengruppe .

