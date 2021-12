Russland hat zwei deutsche Diplomaten zu „unerwünschten Personen“ erklärt. Hintergrund sind politische Spannungen im Gefolge des sogenannten Tiergartenmord-Prozesses in Berlin.

„Das russische Außenministerium hat dem deutschen Botschafter in Moskau heute mitgeteilt, dass zwei Angehörige der Deutschen Botschaft Moskau zu unerwünschten Personen erklärt werden.“ Mit einer nüchternen Mitteilung reagierte das Auswärtige Amt am Montag auf eine Entscheidung des russischen Außenministeriums: „Dieser Schritt kommt nicht überraschend, ist aus Sicht der Bundesregierung jedoch vollkommen unbegründet“, so das Berliner Außenamt. Dessen Botschafter in Moskau ist Géza Andreas von Geyr. Er musste sich anhören, was erwartet worden war. Denn Berlin hatte am 15. Dezember selbst zwei russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt.

Zuvor war in einem Prozess in Berlin ein Hafturteil gegen einen Russen ergangen. Das Berliner Kammergericht sah es als erwiesen an, dass Vadim K. im August 2019 einen tschetschenischstämmigen Georgier im Kleinen Tiergarten in Berlin erschoss.

Dabei handelte er nach Überzeugung des Gerichts im Auftrag staatlicher Stellen in Russland. Das wies das russische Außenministerium von sich: Es handele sich „um unbegründete und von der Realität abgekoppelte Anschuldigungen“.

Beziehungen immer angespannter

Das Auswärtige Amt wiederum rechtfertigte am Montag seine Entscheidung, die zwei russischen Diplomaten auszuweisen: „Bei der Entscheidung der Bundesregierung aus der vergangenen Woche handelte es sich um eine angemessene Reaktion auf die Feststellung des Kammergerichts Berlin, dass der sogenannte Tiergartenmord im Auftrag staatlicher russischer Stellen verübt wurde.“

Die deutsch-russischen Beziehungen haben sich seit Annexion der ukrainischen Krim durch Russland 2014 immer weiter verschlechtert. Dafür sorgten unter anderem der bisher größte Cyber-Angriff auf den Bundestag im Jahr 2015, für den russische Hacker verantwortlich gemacht werden, die Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny und zuletzt der russische Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine.