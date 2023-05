Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Man hatte es von Beginn an vermutet, nun ist es aktenkundig: Die Verantwortlichen kannten die Schäden am Morandi-Viadukt in Genua. Die Brücke war im August 2018 eingestürzt; 43 Menschen starben.

„Bei einer Sitzung mit Managern und Geschäftsführern im Jahr 2010 wurde klar, dass das Morandi-Viadukt einen Projektierungsfehler aufwies und deswegen einstürzen konnte“, erklärte