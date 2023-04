Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Athen wurde am Montag der ehemalige griechische König Konstantin II. beigesetzt. Mit der Monarchie konnten sich die meisten Griechinnen und Griechen freilich nie anfreunden.

So viele Royals hat man in Athen noch nie gesehen: Zur Trauerfeier für den vor einer Woche gestorbenen Konstantin versammelten sich Hunderte Adlige aus zahlreichen europäischen Staaten in der Athener