Nach den wochenlangen Parlamentswahlen in Indien könnte der amtierende Premierminister Narendra Modi sein Amt wohl zum dritten Mal hintereinander bekleiden. Doch der Hindu-Nationalist, der den Staat in seinem Sinne umkrempeln will, hat auf der Zielgeraden an Kraft eingebüßt.

Indiens Premierminister Narendra Modi, der seit zehn Jahren regiert, hat sich bei der Parlamentswahl zum Sieger erklärt – sein Koalitionsbündnis erlitt jedoch einen Rückschlag. Wie die Wahlbehörde am Dienstag nach Auszählung von fast 99 Prozent der Stimmen verkündete, wurde die BJP mit 36,7 Prozent der Stimmen zwar erneut stärkste Kraft, musste gegenüber der Wahl 2019 allerdings deutliche Verluste hinnehmen.

Die hindunationalistische BJP kam auf 239 Sitze und konnte erstmals seit zehn Jahren keine absolute Mehrheit im 543 Sitze zählenden Parlament erreichen. Die Partei ist somit für das Regieren auf ihre Koalitionspartner angewiesen. Es gilt dennoch als sicher, dass Modi für eine dritte Amtszeit von fünf Jahren weiterregieren kann. Die Börse erlitt in Reaktion auf Modis Schlappe die stärksten Verluste seit vier Jahren.

Stimmungsmache verboten

Die Wahl war von schrillen Tönen begleitet. So hielt Modi der Kongress-Partei, aus deren Reihen einst Mahatma Gandhi und Jawaharlal Nehru kamen, vor, eine Umverteilung des Reichtums an muslimische Haushalte vorantreiben zu wollen. In Indien leben rund 170 Millionen Muslime – die von der Hindu-Partei BJP als „Einwanderer“ betrachtet werden. Insgesamt hat Indien über 1,4 Milliarden Einwohner. Laut indischem Wahlgesetz sind Kampagnen, die auf Stimmungsmache gegen einzelne Bevölkerungsgruppen abzielen, verboten.

Zunahme der Gewalt

Das Land ist laut Verfassung ein säkularer Staat, was bedeutet: Religion und Politik sind getrennt. Modi und seine Hindu-Nationalisten heben diese Trennung aber immer mehr auf. Modi und die BJP stehen fest auf dem Fundament der Hindutva-Ideologie. Indien, so die Hindutva, müsse auf Grundlage eines kulturellen, religiösen und politischen Hinduismus regiert werden. Unter Modi hatten Hass und Gewalt gegen Muslime, aber auch gegen Christen durch militante Hindutva-Organisationen zugenommen. Das kam ganz offensichtlich nicht überall gut an.

Das Abschneiden Modis bei der Wahl hat indes nicht nur innenpolitische Auswirkungen. Indien spielt auf der Weltbühne eine immer wichtigere Rolle – auch und gerade aus Sicht der USA und des „Westens“. Als weltweit am schnellsten wachsende und bevölkerungsreichste Volkswirtschaft ist Indien in den vergangenen Jahren von den USA und europäischen Staaten als Verbündeter im Konkurrenzkampf mit China umworben worden – trotz Warnungen von Menschenrechtsaktivisten wegen Modis autoritären Führungsstils.

Keine Verurteilung

US-Präsident Joe Biden gewährte Modi im vergangenen Jahr die seltene Ehre eines Staatsempfangs und bezeichnete die Verbindungen zu Indien als „prägende Partnerschaft des 21. Jahrhunderts“. Das hat nicht nur etwas mit China zu tun, das vor allem im pazifischen Raum immer stärker mit den USA aneinander zu geraten droht. Auch der Ukraine-Konflikt, also der Umgang mit Russland, spielt in die Beziehungen zu Indien mit hinein. Modis Regierung hat bisher davon abgesehen, Russlands Angriff auf die Ukraine explizit zu verurteilen. Bei Resolutionen der Vereinten Nationen gegen Moskau hat sich Indien stets enthalten. Gleichzeitig profitiert das Land von den niedrigen Preisen für russisches Rohöl. Nachdem Russland seine Rohstoffe nicht mehr wie gewohnt in Europa absetzen kann, hat Moskau nach anderen Märkten Ausschau gehalten – und diese vor allem in China und Indien gefunden.

Gewisse Abhängigkeit

Die Verbindungen zwischen Neu-Delhi und Moskau reichen allerdings Jahrzehnte zurück – bis in die Zeit des Kalten Krieges. Russland ist nach wie vor mit Abstand der größte Waffenlieferant Indiens, was eine gewisse Abhängigkeit schafft. Ein Grund für diese Tatsache liegt darin, dass sich die USA nach der politischen Teilung des Subkontinents in Indien und Pakistan (heute Pakistan und Bangladesch) eher Pakistan zuwendeten als Indien, das damals seinen Markt nicht öffnen wollte. Jetzt wird damit gerechnet, dass Modi den Kurs beibehält, sein Land sozusagen zwischen Russland und den USA zu platzieren.

Wichtig für Europa und damit für Deutschland ist zudem, dass sich Indien als „wichtige Stimme des globalen Südens“ bezeichnet. Im Gegenzug tut sich das stärker industrialisierte und reicher gewordene China schwer mit dieser Rolle. Indien ist einer der großen Fürsprecher, wenn es darum geht, eine größere Beteiligung von Entwicklungsländern bei internationalen Entscheidungen zu erreichen – was zugleich den Einfluss des „Westens“ zurückdrängt.