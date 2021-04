Hinter jeder der täglich veröffentlichten Todeszahlen stehen Menschen und ihre Angehörigen: einsam Gestorbene, trauernde Familien und Freunde. Der Gedenkakt für die Corona-Opfer hat dies verdeutlicht.

Das Letzte, was Anita Schedel von ihrem Mann hörte, war, dass sie sich keine Sorgen machen solle. Er werde jetzt ins künstliche Koma versetzt, sagte er ihr am Telefon im Krankenhaus. „Ich bin in den besten Händen, Du kannst mich bald wieder abholen. Ich freue mich auf dich.“

Nach acht Tagen Bangen und Hoffen sagten ihr die Ärzte, dass sie nichts mehr für ihren Mann tun könnten. Sie durfte noch einmal zu ihm auf die Intensivstation. „Bis heute begleiten mich die Bilder von dem einsamen, langen Klinikflur, von den blinkenden und piepsenden Geräten und Schläuchen und Maschinen, und mittendrin – mein Hannes, gezeichnet vom Virus.“ Hannes Schedel, selbst Arzt und Klinikbetreiber aus Passau in Niederbayern, starb am 14. April des vergangenen Jahres an Covid-19. Er wurde 59 Jahre alt.

Die Witwe am Rednerpult

An diesem Sonntag steht seine Witwe in Berlin an einem Rednerpult im Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Sie schildert mit brüchiger Stimme, dass sie ihrem sterbenden Mann noch die Hand drücken konnte. Sie sei dem Klinikum dafür sehr dankbar. „Mein Mann hat sein Leben verloren. Ich bin ins Nichts gefallen. Aber ich habe noch ein Leben. Es ist ganz anders als vorher. Es war nicht meine freie Entscheidung.“ Auch Anita Schedel war an Corona erkrankt. Sie überlebte, ihr Mann nicht.

Die 57-Jährige spricht an diesem Tag bei der zentralen Gedenkveranstaltung für die Toten in der Corona-Pandemie. Die Spitzen der Verfassungsorgane sind anwesend – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Kanzlerin Angela Merkel, die Präsidenten von Bundestag, Bundesrat und Bundesverfassungsgericht. An vielen anderen Orten der Republik wird an diesem Tag in kleineren Veranstaltungen ebenfalls der Toten gedacht.

Viele mussten einsam sterben

Rund 80.000 Menschen starben hierzulande bislang mit dem oder durch das Coronavirus. Viele, die seit Beginn der Pandemie aus ganz anderen Gründen ihr Leben verloren, mussten einsam sterben – weil ihre Nächsten in den letzten Stunden nicht bei ihnen sein durften.

Um all diese Menschen und die Trauer der Angehörigen geht es an diesem Sonntag in Berlin. Neben Anita Schedel ergreifen drei weitere Betroffene das Wort und reden über ihre verstorbenen Angehörigen und unter welchen Umständen deren Leben endete. Sie tun das stellvertretend für alle Opfer und alle Hinterbliebenen. Da ist eine Frau mit türkischen Wurzeln, deren Vater einst als Gastarbeiter nach Deutschland kam und mit 67 Jahren dem Virus erlag. Ein Mann berichtet von seiner Mutter, die mit 80 Jahren dement im Pflegeheim an Covid-19 starb. Eine junge Frau spricht über ihren lebenslustigen Vater, der mit 53 Jahren im Krankenhaus den Kampf gegen den Blutkrebs verlor – und aufgrund der Pandemie seine Familie nicht mehr sehen konnte. Dabei ist auch eine Frau, deren 23-jährige behinderte Tochter an Corona starb. Schwarzweiß-Fotos der Verstorbenen werden auf Bildschirme projiziert. Es ist eine würdige, ergreifende Veranstaltung. Die Teilnehmer im Konzerthaus tragen Masken und sitzen mit Sicherheitsabstand zueinander. Neben den Repräsentanten des Staates ist der Apostolische Nuntius anwesend, außerdem Berlins Regierender Bürgermeister.

Bundespräsident Steinmeier wollte den Gedenkakt

Seit etwas mehr als einem Jahr beherrscht Corona das Leben – und das Sterben. Die Idee, einen Gedenkakt für die Opfer zu veranstalten, hatte Bundespräsident Steinmeier bereits im vergangenen September vorgebracht. Damals hatte das Land die erste Welle hinter sich und einen recht unbeschwerten Sommer erlebt. Das Thema ließ Steinmeier gleichwohl nicht los. Er habe im Herbst beeindruckende Kontakte mit Bürgern gehabt, berichten Mitarbeiter. Unter anderem traf er sich mit Covid-19-Genesenen.

Die Pandemie ist noch lange nicht vorbei, Deutschland steckt mitten in der dritten Welle. Insofern kann der Staat mit einer Gedenkfeier dieser Art keinen Schlusspunkt setzen. Gleichwohl meinte Steinmeier, dass das Land einen Moment des Innehaltens brauche. Einen Moment, der die Verstorbenen und ihre Geschichten in Erinnerung ruft und in dem der Staat den Hinterbliebenen sein Mitgefühl ausdrückt. Und der vielleicht dazu dienen kann, den Zusammenhalt im aufgewühlten Land zu festigen. Steinmeier fügt in seiner Ansprache hinzu, die Pandemie zeige in allen Teilen des Landes, wie viel Gemeinsinn und Mitgefühl in der Gesellschaft steckten. „Diese Mitmenschlichkeit, sie ist ein Lichtblick in dunkler Zeit.“