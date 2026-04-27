In Berlin trifft sich der Vorstand der Unionsfraktion zur Klausur in turbulenten Zeiten. Kommt jetzt der große Wurf?

Die Erwartungen hängen recht hoch. Von einer „Woche der Entscheidung“, ja sogar von einer „Schicksalswoche der Koalition“ wurde in den vergangenen Tagen geschrieben. Die Woche, in der die Regierung zeigen muss, dass sie sich nicht nur streiten, sondern auch einigen kann: auf eine Gesundheitsreform, auf Eckpunkte für einen Haushalt. Beides soll das Kabinett am Mittwoch beschließen, beides Mega-Baustellen der Koalition. Es geht um viel.

Mitten in dieser politischen Gemengelage hat sich am Montag der Vorstand der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag zu einer zweitägigen Klausur getroffen. Natürlich mit prominenten Gästen: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist auf den Euref-Campus in Berlin Schöneberg gekommen, auch Kanzler Friedrich Merz (CDU), BASF-Chef Markus Kamieth und IGBCE-Chef Michael Vassiliadis sprechen vor den Teilnehmern.

Man rede darüber, „wo wir stehen und was notwendig ist, um die deutsche Wirtschaft stärker zu machen, um endlich wieder zu Wachstum zu kommen“, sagte Fraktionschef Jens Spahn (CDU). „Wir haben Herausforderungen in einer Größenordnung vor der Brust, wie wir es lange nicht für möglich gehalten haben“, ergänzte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann. „Momentan haben wir eine breite Debatte über Reformen. Wir arbeiten unsere Reform-Roadmap ab, die wir uns selbst gegeben haben.“

Zoff statt Zusammenhalt

Tatsächlich ruckelt der Reform-Motor. Nachdem sich die Sozialdemokraten in der vergangenen Woche ausgiebig darüber echauffiert hatten, dass Merz der Rente nur noch eine Zukunft als „Basisabsicherung“ prognostizierte, ärgerten sich die Christdemokraten am Wochenende wiederum darüber, dass SPD-Fraktionschef Matthias Miersch neue Schulden für die Bewältigung der Energiekrise ins Spiel brachte. Und über allem hängt der misslungene Koalitionsausschuss von vor etwas mehr als einer Woche, der nach heftigen Streitereien ohne Reformpaket auseinanderging. Zoff statt Zusammenhalt. Genau diesen Eindruck wollte man eigentlich vermeiden. Erst recht am Anfang der von Hoffmann erwähnten „Roadmap“.

Denn die endet nicht am Mittwoch. Nach dem Haushalt und der Gesundheitsreform steht eine Reform der Einkommensteuer an, eine Arbeitsmarktreform, eine Pflegereform, eine Rentenreform. Alles dicke Brocken, alles noch in diesem Jahr.

Hinzu kommt die außenpolitische Großlage, zuletzt durch den Krieg im Iran. Es brauche kurzfristige Entlastungen, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU). Es sei ihr aber auch wichtig, dass Lehren aus vergangenen Energiekrisen gezogen werden.

„Dies jetzt hier ist die zweite Energiekrise, die wir innerhalb von vier Jahren erleben. 2022 hat Putin uns das russische Gas gesperrt. Und jetzt ist es die Straße von Hormus“, sagte von der Leyen. „Für die Mittelfrist ist es wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass unsere große Abhängigkeit von importierter, fossiler Energie uns verwundbar macht.“

Zur Lösung gehört für von der Leyen auch die Kernenergie, am besten in Form kleiner modularer Reaktoren. Jens Spahn hatte mit seiner Aussage, Deutschland solle zurück zur Atomkraft, zuletzt wieder für aufgeregte Debatten gesorgt. Womit wir wieder beim Ausgangsthema wären. Und beim Gastgeber.

„Pressekonferenzen, Reden und Gastbeiträge alleine reichen nicht“, sagte Spahn beim Pressestatement vor dem imposanten Gasometer. „Wir müssen zu politischen Entscheidungen kommen. Und genau die nehmen wir auch heute und morgen hier in den Blick.“ Angesichts der Lage könnte das ein guter Ansatz sein.