Bodo Schiffmann gilt als ein Aushängeschild der Proteste gegen die Corona-Politik. Mit seiner „Corona-Info-Tour“ war er am Mittwoch zu Gast in Mannheim.

Gegen 15.30 Uhr brandet auf dem Mannheimer Friedensplatz Jubel auf: Mit halbstündiger Verspätung betritt Bodo Schiffmann mit einer Handvoll Mitstreitern den Parkplatz vor dem Planetarium, zum nächsten Stopp seiner „Corona-Info-Tour“. Knapp 200 Anhänger haben sich auf dem Areal eingefunden. Es werden Flyer verteilt, in denen vor einer neuen „Corona-Diktatur“ gewarnt wird, einige Besucher haben Pappschilder dabei: „Schützt unsere Kinder!“ steht in selbstgemalten Buchstaben darauf. Für die Abstandsregel interessiert sich hingegen zunächst niemand. Erst als Schiffmann dazu aufruft, die Veranstaltungsauflagen einzuhalten, gehen die Leute ein paar Schritte auseinander.

Schiffmann gilt als Galionsfigur der Anti-Corona-Bewegung. Als HNO-Arzt aus Sinsheim ist er das fachlich-medizinische Aushängeschild und verleiht der teils harschen Ablehnung der Corona-Schutzmaßnahmen einen akademischen Anstrich. „Gesetze werden durch Infektionen festgelegt, Inzidenzwerte sagen darüber aber nichts aus“, ruft Schiffmann den Demonstranten zu und bemüht bei seiner Kritik an den PCR-Tests, die seiner Auffassung nach nichts über eine tatsächliche Infektion mit SARS-CoV-2-Viren aussagen, einen Vergleich aus der Tierwelt: „Wenn bei mir zuhause ein toter Vogel liegt, heißt das nicht, dass ich einen Vogel habe.“ Damit hat Schiffmann Applaus wie Lacher auf seiner Seite. Der Zwischenruf eines jungen Mannes mit Maske, dass „ein Virus doch kein Vogel“ sei, geht unter.

Eklat in Dortmund

Mit einem Bus ist Schiffmann derzeit auf seiner sogenannten Corona-Info-Tour durch Deutschland. Begleitet wird er dabei unter anderem von dem „Querdenken“-Aktivisten Samuel Eckert. Eckert gilt als Shootingstar der Anti-Corona-Bewegung. Mit seinem YouTube-Kanal erreicht er mittlerweile über 150.000 Abonnenten. Kritiker sehen in ihm hingegen einen gefährlichen Verschwörungstheoretiker, der sich thematisch nicht auf „Corona“ beschränke und mit äußerst rechten Positionen auffalle.

In Mannheim geben sich die Aktivisten hingegen diplomatischer, loben sogar das Verhalten der Polizeikräfte. Zwei Tage zuvor kam es bei einem Auftritt in Dortmund zum Eklat, nachdem sich die Veranstalter laut Polizeiangaben wiederholt unkooperativ gezeigt hatten. Zuvor hatte Schiffmann auf das Tragen einer obligatorischen Maske verzichtet und seine Anhänger dazu aufgefordert, ebenfalls keinerlei Schutzbekleidung zu tragen. Die Polizei drohte daraufhin die Auflösung der Versammlung an. Dem kam Schiffmann kurzerhand zuvor, er löste die Veranstaltung selbst auf.

Kritik an Maskenpflicht

„Für die Maske gibt es keinerlei Evidenz“, sagt der Mediziner, der sich fachlich auf Patienten spezialisiert hat, die an Gleichgewichtsstörungen oder Schwindel leiden. Stattdessen würden sie Menschen schaden, wären mitunter sogar hochgefährlich. Als Beleg führte Schiffmann in den vergangenen Wochen immer wieder den Tod eines Kindes im Raum München an, das aufgrund einer Maske verstorben sei – laut Polizei München ist das eine Falschmeldung.

Die Kundgebung in Mannheim endet ohne Zwischenfälle. Lediglich auf das Einhalten des Abstandsgebots werden die Versammlungsteilnehmer gelegentlich von den Polizeikräften hingewiesen. Mit mäßigem Erfolg: Nach Veranstaltungsende machen viele Teilnehmer noch Fotos mit Schiffmann und Eckert, herzen und umarmen sich.