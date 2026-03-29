Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) steckt tief in den roten Zahlen. Eines scheint klar: Auf die gesetzlich Versicherten kommen Veränderungen zu.

Situation der GKV

Die Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherung ist schlecht: Im laufenden Jahr droht ein Defizit von mehr als zehn Milliarden Euro, 2027 könnte es sogar auf bis zu zwölf Milliarden Euro steigen. Allein im vergangenen Jahr stiegen die Leistungsausgaben nach GKV-Angaben um 7,9 Prozent auf 336 Milliarden Euro. Größter Kostentreiber sind die Krankenhäuser, hier stiegen die Auslagen um zehn Prozent auf 111 Milliarden Euro. Die Beitragseinnahmen legten nur um rund fünf Prozent zu. Noch stützt der Bund die Kassen mit Milliarden-Darlehen, doch langfristig sollen Reformen Abhilfe schaffen. An diesem Montag will die zuständige Kommission ihre Reform-Empfehlungen präsentieren.

Ende kostenloser Mitversicherung

Dieser Vorschlag hat bereits für Aufregung gesorgt: Zur Diskussion steht offenbar eine Abschaffung der kostenfreien Mitversicherung für Ehepartner. Bislang sind Ehepartner kostenlos mitversichert, wenn sie über kein eigenes Einkommen verfügen. Sollten sie künftig den GKV-Mindestbeitrag von rund 220 Euro im Monat bezahlen, würden die Kassen viel Geld sparen. Der öffentliche Widerstand gegen einen solchen Schritt wäre aber absehbar groß.

Kosten für Grundsicherungs-Beziehende

Der Bund unterstützt die Kassen zwar bei den Gesundheitsausgaben für Beziehende von Bürgergeld beziehungsweise nun Grundsicherung – allerdings nur zum Teil. Die Solidargemeinschaft der GKV zahlt mit und wird dadurch nach GKV-Angaben mit rund zehn Milliarden Euro im Jahr belastet. Die Kassen fordern schon länger, dass der Bund diese Kosten vollständig übernimmt.

Gesundheitsabgabe

Die SPD will die Finanzierung des Gesundheitssystems „solidarischer gestalten“ und schlägt dazu eine neue Abgabe vor. Diese soll auf alle Einkommensarten erhoben werden, also auch auf Kapitaleinkünfte oder Mieteinnahmen.

Praxisgebühr

„Eine Art Praxisgebühr 2.0“, um die Einnahmen der Kassen zu erhöhen, fordert der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen. Patientinnen und Patienten müssten dann bei jedem Arztbesuch eine Kontaktgebühr bezahlen, zum Beispiel „drei oder vier Euro“. Eingezogen würden die Gebühren von den Krankenkassen.

Höhere Tabaksteuer

Um einerseits die Einnahmen zu erhöhen und gleichzeitig den Tabakkonsum zu verringern, wird von verschiedenen Seiten eine Erhöhung der Tabaksteuer gefordert. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck (CDU), brachte dies ins Spiel. Kassenarzt-Chef Gassen und die GKV unterstützen den Vorschlag ebenfalls. Dies würde die Kassen aber nur entlasten, wenn ihnen die Zusatzeinnahmen auch zu Gute kommen.

Abschaffung freiwilliger Leistungen

Neben ihren Pflichtleistungen bieten die gesetzlichen Kassen auch freiwillige an, sogenannte Satzungsleistungen. Diese „Nice-to-have-Leistungen“ abzuschaffen, fordert Kassenarzt-Chef Gassen. Als Beispiele nennt er Zuschüsse zu Gesundheitskursen sowie Zahlungen für Homöopathie.

Medikamentenpreise

Einer der Treiber hinter den Defiziten der gesetzlichen Kassen sind auch die stark steigenden Kosten für Arzneimittel. Laut GKV stiegen sie 2025 um knapp sechs Prozent auf 58 Milliarden Euro. Die Kassen fordern von der Bundesregierung deshalb Maßnahmen gegen zu hohen Preise der Pharmaindustrie.

Primärarztsystem

Ein großes Vorhaben der Koalition im Gesundheitsbereich ist die Einführung eines sogenannten Primärarztsystems. Der Hausarzt soll demnach künftig die erste Anlaufstation sein, auch vor dem Facharztbesuch. Dies soll für weniger Arztbesuche sorgen – und damit auch geringere Kosten.