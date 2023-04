Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein wahnwitziges Vorhaben setzte ein nicht einmal 19 Jahre alter Mann am 28. Mai 1987 in die Tat um: Mathias Rust machte sich mit einem Leichtflugzeug auf den Weg nach Moskau und landete in der Nähe des Roten Platzes. Damit erregte er international Aufsehen. Hat er auch den Niedergang der Sowjetunion beschleunigt?

Kein Jahr zuvor hatte der junge Hobbypilot Mathias Rust aus der Gegend von Hamburg seinen Flugschein gemacht. Im Mai 1987 charterte er eine Cessna 172 P, angeblich für einen Nordsee-Trip. Tatsächlich