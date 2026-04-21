An diesem Mittwoch will Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) die neue Militärstrategie vorstellen. Kurz zuvor sorgt ein Vorschlag für Schlagzeilen.

Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte der Vorsitzende des Reservistenverbands, Bastian Ernst: „Wir sollten die Altersgrenze für Reservisten von 65 auf 70 Jahre erhöhen“ – und verwies darauf, dass ja auch das Renteneintrittsalter steige. „Die Leute bleiben länger fit. Wir sollten diese Ressourcen von Menschen mit Lebens- und Berufserfahrung nicht verschwenden“. Ernst fuhr fort: „Und wenn wir auf Seite der Jungen ein Nachwuchsproblem beklagen, dann sollten wir an der anderen Seite der Alterspyramide ebenfalls nachbessern.“ Wie viele sogenannte „unbeorderte Reservisten“, also alle Personen, die Dienst bei der Bundeswehr geleistet haben, es gibt, ist laut Ernst unklar.

Fabian Forster, Landesvorsitzender Bayern im Reservistenverband, erklärt die Forderung auf RHEINPFALZ-Anfrage so: „Bei der Anhebung der Altersgrenze auf 70 Jahre geht es im Kern darum, dass die Reservistinnen und Reservisten, die noch dienen wollen und können, es auch dürfen.“ Reservisten müssten sich ohnehin regelmäßigen Gesundheitschecks unterziehen, so der Major der Reserve. „Es gibt keinen Grund, Reservisten, die noch topfit sind, auszumustern, nur weil sie ein bestimmtes Alter erreicht haben.“ Entscheidend sollte die tatsächliche Leistungsfähigkeit sein.

Alle früheren Soldaten der Bundeswehr sind gemäß Paragraf 1 des Reservistengesetzes Teil der Reserve – also ehemalige Grundwehrdienstleistende ebenso wie freiwillig Wehrdienstleistende, Ex-Zeitsoldaten und Berufssoldaten im Ruhestand. Aber auch Ungediente können sich als Reservisten ausbilden lassen.

Im Krisen- oder Kriegsfall müsste die Bundeswehr 460.000 Soldaten bereitstellen, um die in der Nato vereinbarten Ziele erfüllen zu können. Dazu soll es bis 2035 rund 260.000 aktive Soldatinnen und Soldaten geben. Stand Ende März waren es gut 186.000. Zudem sollen 200.000 einsatzbereite Reservistinnen und Reservisten bereitstehen – Stand Oktober waren es 55.000.

Für Verteidigungsminister Pistorius ist dieser Mittwoch ein entscheidender Tag. Dann wird er seinen Plan vorlegen, wie die Bundeswehr „kriegstüchtig“ gemacht werden kann. Der Plan enthält eine Militärstrategie und das daraus abgeleitete Fähigkeitsprofil der Truppe. Das heißt, was Heer, Marine und Luftwaffe konkret leisten können, um Zusagen an die Nato zu erfüllen und Russland im Osten abzuschrecken? Die Militärstrategie ist in Teilen geheim.

Drittes Element des Pistorius-Plans ist das Aufwuchskonzept der Bundeswehr. Ab der Mitte des nächsten Jahrzehnts sollen 260.000 Soldaten Dienst in den Kasernen tun. Derzeit sind es 185.000. Die „Wehrpflicht light“ soll dazu führen, dass genügend freiwillige Rekruten einrücken. Anders als die SPD ist die Union jedoch davon überzeugt, dass wieder zwangsweise eingezogen werden muss. Für einen schnellen Kräftezuwachs fehlen den Streitkräften jedoch Ausbilder und freie Plätze in den Kasernen. Parallel zur aktiven Truppe will Pistorius auch die Reserve stärken. Die inaktiven Verbände sollen 200.000 Soldaten umfassen und maßgeblich durch die Wehrpflichtigen gebildet werden, nachdem sie aus ihren Einheiten ausgeschieden sind.

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, Thomas Röwekamp (CDU), sieht die neue Militärstrategie als „wichtigen Meilenstein“. Sie bündele Deutschlands sicherheitspolitische Ziele klarer und richte die Bundeswehr konsequent auf die aktuellen Bedrohungen aus. Der Verteidigungsexperte betont: „Damit schaffen wir die Grundlage dafür, dass Deutschland seiner Verantwortung in Europa gerecht wird – auch mit Blick auf die Rolle als stärkste konventionelle Armee Europas. Entscheidend ist nun, dass auf strategische Festlegungen auch die notwendigen strukturellen, personellen und finanziellen Konsequenzen folgen.“