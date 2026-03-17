Daniel Jackson ist 21 Jahre alt und schon Staatschef. Er regiert seine „Freie Republik Verdis“ von Dover aus, einer Hafenstadt im Süden Englands.

Das Land selbst liegt weit über tausend Kilometer entfernt auf einem schmalen Streifen an der Donau zwischen Kroatien und Serbien, etwa so groß wie 75 Fußballfelder. Niemand lebt dort.

Kroatische Polizei patrouilliert, doch Jackson stört das nicht: „Selbst im Exil haben wir immense Fortschritte gemacht“, sagt er. 2800 Menschen hätten sich bislang um eine Staatsbürgerschaft beworben, mehr als 400 gelten bereits als anerkannte Verdisianer. Es gibt Pässe, eine Flagge, eine Verfassung – und Vorstellungsgespräche für alle, die dazugehören wollen. Einwandfreier Charakter ist Voraussetzung.

Lebenslanges Einreiseverbot

Die Ursprünge von Verdis reichen ins Jahr 2019 zurück. Inspiriert wurde Jackson nach eigenen Angaben durch Liberland, ein ähnliches Projekt weiter nördlich an der Donau. Mit dessen Ausrichtung war er jedoch nicht einverstanden. Er wollte etwas anderes schaffen: „Ein Land mit einem humanitären Fokus und einer normalisierten, demokratischen Regierung.“ 2023 wurde aus der Idee ein Versuch – als Jackson mit Unterstützern anreiste, um eine Siedlung zu gründen.

Der Versuch scheiterte. Kroatische Behörden griffen ein, die Gruppe wurde festgesetzt und ausgewiesen. Jackson selbst erhielt ein lebenslanges Einreiseverbot. Die kroatische Regierung bezeichnete das Vorhaben als „provokative Aktion ohne jegliche Rechtsgrundlage“. Seither regiert der Präsident aus dem Exil.

Völkerrechtlich kaum begründbar

Dennoch hält Jackson an seinem Anspruch fest. Er argumentiert, Verdis erfülle alle Voraussetzungen eines souveränen Staates nach der Konvention von Montevideo: ein Territorium, ein Staatsvolk, eine Staatsgewalt und die Fähigkeit, internationale Beziehungen zu führen. „Kein anderes Land beansprucht Verdis für sich, weder Kroatien noch Serbien“, betont er.

Völkerrechtliche Analysen kommen jedoch zu einem ernüchternden Urteil: Projekten wie Verdis fehlt es demnach an einer dauerhaft ansässigen Bevölkerung im beanspruchten Gebiet – und vor allem an einer effektiven Staatsgewalt vor Ort. Auch das Argument des „Niemandslands“ trägt rechtlich kaum: Auf die klassische Doktrin der Okkupation von sogenanntem „terra nullius“ können sich Privatpersonen schlicht nicht berufen.