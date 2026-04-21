Die sogenannte Entlastungsprämie ist nicht nur für die Arbeitgeber, sondern auch aus Sicht vieler Beschäftigter problematisch.

Es ist eine Wohltat, die sich die Regierung auf die Fahnen schreibt – die aber von anderen, konkret: den Arbeitgebern, zu zahlen ist: die sogenannte Entlastungsprämie von bis zu 1000 Euro, die Unternehmen ihren Mitarbeitern steuerfrei auszahlen können. Nun ist geplant, den Zeitraum, in dem die Prämie fließen kann, bis Mitte kommenden Jahres zu verlängern.

Das dürfte die Kritik an der Maßnahme nicht zum Verstummen bringen. Denn die Prämie hat einige Pferdefüße. So bedeutet sie höhere Kosten für die Unternehmen, von denen derzeit viele ohnehin in Schwierigkeiten stecken. Deshalb wird die Bereitschaft, die Prämie zu zahlen, deutlich niedriger sein als seinerzeit bei der Corona-Prämie.

Gerade Bezieher niedriger Einkommen gingen oft leer aus

Aber nicht nur aus Arbeitgebersicht ist das Ganze problematisch: In vielen Fällen dürfte, wie in Corona-Zeiten, versucht werden, die Prämie zum Bestandteil einer Tarifvereinbarung zu machen. Allerdings arbeitet nur noch die Hälfte der Beschäftigten in Betrieben mit Tarifvertrag. Die anderen, häufig Menschen mit ohnehin vergleichsweise geringen Einkommen, würden in die Röhre schauen.

Das Geld, das dem Staat bei der Prämie durch ausfallende Steuereinnahmen entgehen würde, sollte, wenn schon, besser genommen werden, um beispielsweise eine Idee von DIW-Präsident Marcel Fratzscher umzusetzen: ein Energiekostenzuschuss, der an alle Erwachsenen ausgezahlt würde.