Der Tatvorwurf klingt alltäglich: bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln. Doch hinter dem Prozess in Essen gegen vier Männer, zwei davon aus Speyer, steht ein brisanter Verdacht. Syriens Führung soll tief ins internationalen Drogengeschäft verstrickt sein.

In der Anklageschrift nimmt die Staatsanwaltschaft kein Blatt vor den Mund. Die Angeklagten hätten sich mit anderen in Syrien zu einer Bande zusammengeschlossen, um arbeitsteilig dort hergestelltes Amphetamin sowie Haschisch vom Hafen Latakia per Container verschiffen zu lassen, damit es in Saudi-Arabien und Ägypten gewinnbringend verkauft werden konnte. „Sämtliche Betäubungsmitteltransporte in Syrien standen und stehen unter der Kontrolle des syrischen Regimes von Bahsar al Assad, das finanziell an den Lieferungen mitverdient.“ Für jeden Container, den das Land verließ, waren umgerechnet etwa 340.000 Euro an die Armee abzuführen. Der gesamte Verkaufswert der Drogen, um die es in dem Prozess geht, soll sich auf 130 Millionen Euro belaufen. Transporte mit enormen Mengen an Captagontabletten, ein beliebtes Aufputschmittel, wurden immer wieder abgefangen, unter anderem vom Zoll in Rumänien.

Zur Verschleierung der Herkunft der Ware wurde nach Erkenntnissen der Ermittler Zwischenhäfen in Europa angesteuert. Hierzu brauchte der Hauptorganisator in Syrien, der gesondert strafrechtlich verfolgt wird, Mittäter in Europa. Daher habe er die ihm von früher bekannten, nun angeklagten Männer angesprochen, so die Staatsanwaltschaft.

Einnahmen sichern die Herrschaft

Als Cheflogistiker in Europa gilt den Ermittlern ein 55-jähriger Syrer, der seit einigen Jahren im Ausland lebt, unter anderem in Speyer. Dorthin sei seine Familie im November 2015 geflüchtet, berichtete der „Spiegel“. Sein 23-jähriger Sohn sowie ein weiterer 44-jähriger Syrer aus Bayern und ein 39-jähriger Algerier aus dem Ruhrgebiet sollen zu der Bande gehören und sind in Essen angeklagt. Zum Auftakt des Prozesses, der am Mittwoch fortgesetzt wurde, äußerten sie sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Bis September sind ein Dutzend Verhandlungstermine angesetzt.

Experten haben schon seit längerem keine Zweifel, dass Gefolgsleute von Assad bei der Produktion von Drogen in Syrien und dem internationalen Schmuggel eine zentrale Rolle spielen. Mitglieder der Regierung seien mittlerweile „Hauptakteure des Captagon-Handels“, schlussfolgerten unter anderem die Autoren einer Studie des in Washington ansässigen New Lines Institute. Die Einnahmen dienen nicht zuletzt dazu, die Herrschaft Assads in dem wirtschaftlich ruinierten Land zu sichern. Dort herrscht seit elf Jahren Bürgerkrieg.