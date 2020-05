Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat ihre Krebserkrankung nach eigenen Worten überwunden. „Ich bin wieder gesund“, sagte die 45-Jährige am Dienstag in Schwerin vor Journalisten. „Es war bislang der schwerste Kampf in meinem Leben“, ergänzte sie. Seit sie vor acht Monaten ihre Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht habe, habe sie eine Welle der Unterstützung und des Zuspruchs getragen. Sie danke für alle Blumen, die sie erhalten habe, und für jede Kerze, die für sie angezündet worden sei.

Schwesig, die mit kurzen blonden Haaren vor die Presse trat, sagte, dass sie weiterhin in medizinischer Behandlung bleibe und eine Anschlussheilbehandlung antreten werde. Zur Dauer teilte sie nichts mit. Deshalb werde auch der stellvertretende Ministerpräsident, Landesinnenminister Lorenz Caffier (CDU), von der anschließenden Kabinettssitzung berichten.

Die Ministerpräsidentin sprach zudem allen Mut zu, die selbst an einer schweren Krankheit litten. Schwesig war nach der Diagnose ihrer Krankheit als stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende zurückgetreten. Ihr Amt als Ministerpräsidentin führte sie dennoch weiter. Auch in den vergangenen Wochen nahm sie regelmäßig an den Beratungen zur Corona-Krise teil. Sie werde auch weiter viel Kraft aufwenden, um das Land durch die Krise zu bringen, sagte Schwesig.