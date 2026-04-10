Sachsens Landeschef Michael Kretschmer im Interview auf dem Hambacher Schloss – ein Gespräch über Heimat, Dorfbilder und einen Pakt für Deutschland.

Herr Kretschmer, was bedeutet für Sie Heimat?

Nach nur wenigen Stunden hier im Hambacher Schloss habe ich wieder festgestellt, dass Heimat viel größer ist als nur der Ort, an dem man aufgewachsen ist. Ich finde es faszinierend, wie wir immer wieder persönliche Anknüpfungspunkte finden, an denen sich die eigene Geschichte mit einer ganz anderen Region spiegelt. Das empfinde ich als etwas Schönes und Wohltuendes. Vielleicht macht uns genau das als Deutsche und Europäer aus: diese Verbindung über Regionen hinaus.

Wie wichtig sind Orte wie diese und Traditionen für das Heimatgefühl?

Orte, Traditionen und auch Menschen sind essenziell dafür. Sie geben uns Identifikation und ein Gefühl der Zugehörigkeit. Selbst scheinbar kleine Dinge, wie regionale Spezialitäten, tragen dazu bei, ein Heimatgefühl zu bewahren.

Auf Ihrem Instagram-Profil haben Sie der Heimat sogar eine eigene Rubrik gewidmet. Vermittelt Heimat für Sie auch ein Statement?

Definitiv. Für mich ist Heimat der Ort, an dem der Geist zu Hause ist. Obwohl ich nicht mehr in Görlitz wohne, fühle ich mich immer noch tief mit der Region verbunden – mit den Menschen, den Häusern, der Landschaft und der Art zu leben. Ich glaube, wir brauchen diese Verwurzelung. Sie gibt uns Kraft und Sicherheit. Heimat ist für mich ein inneres Gefühl der Verankerung.

Gab es in Ihrem Leben auch Phasen, in denen Sie sich mal heimatlos gefühlt haben?

Nein, das habe ich nie erlebt. Ich hatte in meinem Leben immer Menschen um mich, die mir Sicherheit gegeben haben.

Es gibt Menschen, die sich angesichts der aktuellen Veränderungsdynamik selbst Heimatlosigkeit attestieren...

Ich denke, das ist ein Gefühl, das viele Menschen teilen. Doch es ist wichtig, bei der Ableitung von Erkenntnissen zwischen Symptomen und Ursachen zu unterscheiden. Veränderungen hat es immer gegeben. Und die Fähigkeit, sich anzupassen, war stets Teil der menschlichen Erfahrung. Was wir beobachten, ist, dass viele das Gefühl haben, nicht mehr aktiv mitgestalten zu können. Das führt zu dem Eindruck, fremdbestimmt zu sein.

Versagt hier vielleicht auch politische Repräsentanz?

Wir müssen jedenfalls die Menschen wieder in den Mittelpunkt unseres politischen Handelns stellen. In den 1990er-Jahren war der Gestaltungswille der Bürger stark. Heute erleben wir, dass viele Menschen das Gefühl haben, ihnen werde von oben diktiert, wie sie zu leben haben – sei es bei Heizungen, Autos oder Sprache. Das müssen wir überwinden.

Haben wir im Westen ausreichend wertgeschätzt, wie anders der Blick mancher Ostdeutscher auf Heimat, auf Selbstbestimmung ist?

Ich sehe keinen Grund, warum sich Menschen im Westen mit Schuldgefühlen belasten sollten. Die Bürger in den neuen Bundesländern wollten die Wiedervereinigung, sie haben die Mauer eingerissen. Die Erzählung, dass der Westen zu wenig Verständnis für den Osten hatte, wurde aus politischen Gründen aufgebaut. Was wir heute erleben, ist eine zunehmende Entfremdung der Menschen von der Konsensdemokratie. Sie haben das Gefühl, dass grundlegende Probleme nicht gelöst werden.

Diese Entfremdung macht sich die AfD auch in der Pfalz zunutze…

Der Zuspruch für die AfD in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz besorgt mich sehr. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Sie hier vielleicht in fünf Jahren da sind, wo wir heute stehen. Wahrscheinlich geht es schneller. Die AfD ist für viele Menschen eine Projektionsfläche für ihre Unzufriedenheit. Wir dürfen sie nicht nur durch Stigmatisierung bekämpfen. Wir müssen uns mit den Themen auseinandersetzen, die die Partei anspricht, und Lösungen anbieten.

Rechtsaußen hat bei uns etwa in der Westpfalz kleine Dörfer als strategisch wichtigen Raum identifiziert. Haben Parteien der demokratischen Mitte das Dorfbild vernachlässigt?

Parteien sind keine Institutionen der Daseinsvorsorge wie Apotheken oder Rathäuser. Sie sind Bekenntnisorganisationen, ähnlich wie Kirchen. Wenn Menschen das Vertrauen in die Parteien verlieren, hat das tieferliegende Gründe. In Sachsen haben wir uns stets gegen das Eindringen von Rechtsextremen engagiert. Doch das reicht nicht. Wir müssen die Ursachen der Unzufriedenheit bekämpfen, Politik wieder handlungsfähig machen.

Wie?

Zuallererst müssen wir ehrlich sein zu uns selbst. Und dazu gehört, dass der Satz, den wir immer wieder wiederholen, nicht stimmt: Wir haben nicht nur ein Umsetzungsproblem. Wir haben auch ein Erkenntnisproblem. Und wir haben im Deutschen Bundestag aktuell keine politische Mehrheit, um die notwendigen Reformen auf den Weg zu bringen. Diese sind aber Grundbedingung dafür, dass Menschen wieder Zutrauen in politische Institutionen bekommen.

Das klingt wenig optimistisch…

Die Situation ist dramatisch. Wir müssen schnellstmöglich ein breites Bündnis, einen Pakt für Deutschland schließen: mit den Gewerkschaften, mit den Arbeitnehmerverbänden, mit den Kirchen, mit all den Institutionen, die das Land tragen. Wir müssen uns fragen: Was müssen wir tun, um Deutschland wieder auf die Beine zu stellen? Da wird es auch unangenehme Antworten geben. Aber wenn wir das im Schulterschluss angehen, sind wir in ein bis zwei Jahren durch die Krise durch.

Was entgegnen Sie Menschen, die daran nicht glauben? Die sagen: Lasst doch einfach mal die AfD machen.

Solange Personen wie Björn Höcke in führenden Positionen der AfD sind, zeigt das, wofür diese Partei steht. Wer sich ihr anschließt, akzeptiert diese Ausrichtung. Ihr Wahlprogramm ist aus meiner Sicht eine intellektuelle Zumutung.

Welche politische Maßnahme wirkt aus Ihrer Sicht am schnellsten gegen das Gift des Populismus?

Die wirtschaftliche Kraft dieses Landes muss an erster Stelle stehen. Dazu gehören wettbewerbsfähige Energiepreise, Steuerreformen und eine konsequente Deregulierung. Deutschland ist durch bürokratische Hürden gefesselt. Wir müssen diese Fesseln durchschneiden, Innovationen ermöglichen – sei es bei künstlicher Intelligenz oder Gentechnik. Nur so bringen wir das Land wieder voran.

Zur Person:

Michael Kretschmer (50) ist seit Dezember 2017 Ministerpräsident des Freistaates Sachsen. Seit seiner Wiederwahl nach der Landtagswahl 2024 regiert seine CDU mit der SPD als Minderheitenregierung. Der gebürtige Görlitzer ist seit 2022 einer von fünf stellvertretenden Bundesvorsitzenden der CDU.