Noch vor wenigen Monaten war das kaum vorstellbar: Baden-Württemberg bleibt grün. Das hat wenig mit der Partei und sehr viel mit den Spitzenkandidaten zu tun.

Cem Özdemir wird wohl der nächste Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Über zwei Jahre bescheinigten Umfragen der CDU eine klare Dominanz, der Abstand zu den Grünen lag konstant bei um die zehn Prozentpunkte. Doch Özdemir und seinem kreativen Team ist es gelungen, im Wahlkampf-Endspurt diesen Vorsprung wettzumachen.

Das liegt zum einen an Özdemir selbst. Er hat es geschafft, den Ärger über die Ampelregierung, der er als Bundeslandwirtschaftsminister angehörte, abzuschütteln. Er hat Linken- und SPD-Wähler dazu gebracht, ihr Kreuz bei ihm zu machen. Der 60-Jährige hat bei jeder Gelegenheit klar gemacht, dass Erfahrung in solch unsicheren Zeiten ein großer Wert ist – und sich so über seinen 37-jährigen CDU-Konkurrenten Manuel Hagel erhoben. Er hat sich bis zum Rand der Selbstverleugnung als jüngere Version des enorm beliebten Noch-Landesvaters Winfried Kretschmann inszeniert. Und er hat alle Register gezogen, um die Menschen emotional zu packen.

Das Lied der Grünen hat Özdemir maximal leise gesummt

Seine Hochzeit am Valentinstag ist nur ein Beispiel. Dass er sich ausgerechnet von Boris Palmer trauen ließ, war natürlich Teil seiner Wahlkampf-Choreographie. Der streitbare Oberbürgermeister von Tübingen ist bei den Menschen im Land deutlich beliebter als bei den Grünen, denen er nicht mehr angehört. Auch das hat Özdemir von Kretschmann gelernt: Wer Kanzler oder Ministerpräsident werden will, darf nicht nur das Lied der eigenen Leute singen – das hatte Kretschmann nach der Niederlage von Annalena Baerbock als Grünen-Kanzlerkandidatin 2021 gesagt. Das Lied der Grünen hat Özdemir maximal leise gesummt. Viel lauter hat er erklärt, in welchen Punkten er seiner Partei widerspricht – vor allem den ideologischeren Bundesgrünen.

Die geringe Sympathie der Menschen für die schwarz-rote Bundesregierung und die Schwäche seines CDU-Konkurrenten Manuel Hagel haben Özdemir in die Hände gespielt.

Im Wahlkampf sind Hagel und Özdemir fast zahm miteinander umgegangen

Hagel hat zwar eine kometenhafte Karriere hingelegt und sich als Machtzentrum seiner Partei im Land etabliert. Für die Wählerschaft blieb er derweil blass, vor der Kamera wirkt Hagel hölzern, seine Sätze klingen oft wie Stanzen. Ihm fehlte die Gelassenheit, die Özdemir auch in Stresssituationen abrufen kann.

Im Wahlkampf sind Hagel und Özdemir fair, fast zahm miteinander umgegangen. Erst ganz am Schluss wurde der Ton rauer, als eine Karlsruher Grünen-Bundestagsabgeordnete ein acht Jahre altes Video veröffentlichte, in dem Hagel über die „rehbraunen Augen“ einer Schülerin sprach. Dieses Video und das von einem Schulbesuch Hagels, bei dem er den Treibhauseffekt falsch erklärte und eine Lehrerin abkanzelte, waren nicht gerade förderlich.

Und so schreibt Özdemir erneut Geschichte. Das hat er 1994 getan, als er als erster Abgeordneter mit türkischen Wurzeln in den Bundestag einzog. Nun wird er der erste Ministerpräsident in der Geschichte der Bundesrepublik mit Migrationshintergrund. Für die CDU und ihren Vorsitzenden Friedrich Merz ist das ein Problem. Ein Sieg in Baden-Württemberg war lange eingepreist, um Gordon Schnieder zwei Wochen später in Rheinland-Pfalz und der CDU bei den Landtagswahlen im Herbst in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern zu bescheren. Daraus wird nun nichts.