Das dröhnende Schweigen ihrer Parteifreunde zeigt, wie es politisch um die Verteidigungsministerin steht: Ihr fehlt jeglicher Rückhalt.

Nur der Kanzler hält noch zu ihr. Was soll Olaf Scholz auch tun? Er hat Christine Lambrecht ja selbst zur Verteidigungsministerin gemacht. Dass dies eine Fehlentscheidung war, zeigt sich immer mehr. Doch mit dem Eingeständnis von Fehlern tut sich Scholz schwer. Und es ist äußerst peinlich, wenn die Regierung das umstrittene Lambrecht-Video vom Wochenende als „Privatangelegenheit“ abtut. Lambrecht redete als Ministerin. Was, bitteschön, soll da privat sein?

Anders verhält sich da Lambrechts Partei, die SPD: Sie schweigt zu der Personalie. Öffentlich will niemand der peinlichen Ministerin den Rücken stärken. Das ist bitter, aber wenigstens ehrlich. Immerhin vermeidet die SPD das, was sie früher mit Perfektion beherrschte: die Demontage der eigenen Leute.

Sie brennt nicht für ihre Aufgabe

Doch selbst das wäre gar nicht nötig, denn die Ministerin hat sich schon selbst demontiert. Wenn Lambrecht im Pfeifen von Silvesterraketen und dem Knall explodierender Böller über den Krieg in Europa spricht, lässt das Zweifel daran aufkommen, ob sie überhaupt einschätzen kann, wie solche Absurditäten in der deutschen und der internationalen Öffentlichkeit wahrgenommen werden.

Gnädig würde man über einen solchen Fauxpas vielleicht hinwegsehen, hätte Lambrecht in den vergangenen Wochen den Eindruck erweckt, sie brenne für ihre Aufgabe. Doch mit jedem Satz dokumentierte die Ministerin, dass sie mit der Truppe fremdelt. Kein Wunder, dass Scholz mittlerweile in der Verteidigungspolitik viel Entscheidungsgewalt an sich gezogen hat.