Das sogenannte Racial Profiling ist in Deutschland verboten. Dennoch berichten viele Menschen mit dunkler Haut, sie würden häufiger als andere ohne erkennbaren Anlass von der Polizei kontrolliert. Eine zunächst geplante Studie dazu lehnt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ab.

Von Racial Profiling spricht man, wenn Menschen wegen ihrer Hautfarbe, Haarfarbe oder anderer äußerer Merkmale, aber ohne konkreten Anlass, kontrolliert werden. Seehofer wolle keine neue Studie dazu in Auftrag geben, bevor die bereits mit den Ländern abgestimmten Maßnahmen gegen Rechtsextremismus und Rassismus umgesetzt seien, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Montag in Berlin. Er verwies unter anderem auf ein geplantes Lagebild, das eine beim Verfassungsschutz geschaffene neue Zentralstelle zur Aufklärung rechtsextremistischer Umtriebe im öffentlichen Dienst erstellen soll. Das für dieses Frühjahr angekündigte Lagebild wird wohl erst nach der parlamentarischen Sommerpause vorliegen.

Kritik von der Antidiskriminierungsstelle

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will im Gegensatz zu Seehofer aber an einer ursprünglich geplanten Studie zu Racial Profiling bei der Polizei festhalten. Die Studie war von der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz empfohlen worden.

Regierungssprecher Steffen Seibert betonte, es sei jetzt schon so, dass diskriminierende Fahndungsmethoden in Deutschland „rechtswidrig sind und weder praktiziert noch gelehrt werden“.

Der kommissarische Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Bernhard Frank, kritisierte hingegen: „Der Bundesinnenminister vergibt damit eine wichtige Chance, entsprechende Fälle in der Polizei auszuwerten und Grundlagenforschung zu betreiben.“ Frank führte weiter aus: „Die Behauptung, es gibt die Praxis praktisch nicht und sie müsse deshalb auch nicht weiter erforscht werden, ist wenig stichhaltig.“

Gerichte stellten Fälle von Racial Profiling fest

Deutsche Gerichte haben das Racial Profiling in jüngeren Entscheidungen immer wieder verurteilt. 2016 entschied das Oberverwaltungsgericht in Koblenz, dass eine Personenkontrolle von Zugreisenden allein aufgrund ihrer Hautfarbe eine rechtswidrige Diskriminierung ist und gaben damit einer Familie Recht, die als einzige in einem Regionalzug ihre Ausweise vorzeigen sollte.