Das US-Technologieunternehmen investiert mehr als drei Milliarden Euro in den Ausbau seiner Rechenzentren in Nordrhein-Westfalen und im Raum Frankfurt.

Es sei die größte Investition der deutschen Niederlassung von Microsoft in deren 40-jähriger Geschichte, kündigte Microsoft-Präsident Brad Smith am Donnerstag in Berlin an. In den nächsten