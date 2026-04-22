Wir leben in unsicheren Zeiten. Wenn wir für den Fall der Fälle gerüstet sein wollen, müssen wir konsequent aufrüsten.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat am Mittwoch eine Strategie vorgelegt, von der man sich ein bisschen fragt, warum es sie eigentlich nicht vorher gegeben hat. Ein Plan, der festlegt, was unsere Truppe können muss. Ein Plan, wie wir uns im Ernstfall verteidigen. Wie wir die Bundeswehr fit machen für eine Welt, in der man sich auf niemanden mehr verlassen kann. Und ein Plan, der einen wichtigen Begriff ins Zentrum rückt: Fähigkeiten.

Die Wahrheit ist: Stand heute kann unsere Bundeswehr zu wenig. Und das liegt nicht an unseren Soldatinnen und Soldaten, sondern an Politik und Gesellschaft. Bis 2039, so steht es in der Strategie, soll es dauern, bis Deutschland eine Armee hat, die auch technologisch führend ist. 13 Jahre. Die Zahl alleine zeigt, wie groß der aufzuholende Rückstand ist.

Wichtig ist, dass die Zeitenwende auch in den Köpfen der Menschen in Deutschland ankommt. Die Bedrohung durch Russland ist real. Wenn wir ihr effektiv begegnen wollen, dann können wir uns manche Grundsatzdebatten nicht mehr leisten.

Länder wie Russland und China scheuen sich nicht, neue Technologien, sei es KI, seien es bewaffnete Drohnen, seien es Hochpräzisionsraketen für ihr Militär zu nutzen. Wenn wir gegenhalten wollen, müssen wir ähnlich handeln. In anderen Ländern ist das schon Konsens. Bei uns sollte das auch so sein.