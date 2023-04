Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An der Südgrenze Mexikos hindern die Behörden Tausende Migranten am Weiterreisen. Immer mehr Flüchtlinge dringen derzeit in das Land, das mit dem Problem überfordert ist. Sinnbildlich für die dramatische Situation ist die Lage in der Stadt Tapachula.

Das Nadelöhr ist der Río Suchiate. Träge und braun fließt der Fluss dahin. An dieser Stelle im mexikanischen Bundesstaat Chiapas ist er kaum hundert Meter breit. Drüben