Jalisco, der zentral gelegene Staat an der Pazifikküste mit der Hauptstadt Guadalajara, ist das neue Epizentrum des Organisierten Verbrechens in Mexiko. Die Ermordung eines Politikers dort zeigt, wie mächtig die Drogenmafia ist.

Es ist eine minutiös geplante Hinrichtung. Als Aristóteles Sandoval in der Nacht zu Freitag in der Bar „Distrito 5“ in Puerto Vallarta um 1.40 Uhr zur Toilette geht, folgen ihm zwei