Eine neue Entwicklung beunruhigt südafrikanische Ermittler: Internationale Drogenkartelle verlagern Teile ihrer Produktion nach Afrika.

Viel deutet nicht darauf hin, dass Swartruggens zum Schauplatz einer globalen Kriminalgeschichte werden könnte. Die Bergbaustadt im Nordwesten Südafrikas zählt kaum mehr als 20.000 Einwohner. Viehfarmen, Buschland, staubige Straßen. Hier entstehen normalerweise keine internationalen Schlagzeilen.

Doch im örtlichen Magistrates Court beschäftigt ein Fall die Justiz, der weit über die Provinzgrenzen hinausreicht. Fünf Mexikaner wurden Mitte Mai gemeinsam mit mehreren Südafrikanern auf einer abgelegenen Farm festgenommen. Nach Angaben der Polizei fanden Ermittler dort 481 Kilogramm Methamphetamin, Chemikalien und Schusswaffen. Der geschätzte Wert: rund eine Milliarde Rand, umgerechnet etwa 50 Millionen Euro.

Nicht mehr nur Transitroute

Für die Beschuldigten geht es zunächst um die Frage, ob sie gegen Kaution freikommen – und für die Ermittler um Hinweise, die bei der Eindämmung mexikanischer Drogennetzwerke auf südafrikanischem Staatsgebiet helfen könnten. Bereits im vergangenen Jahr stießen sie auf einer Farm bei Groblersdal in der Provinz Limpopo auf eines der größten Meth-Labore in der Geschichte des Landes. Wenige Monate später folgten weitere Funde in der Nähe von Pretoria und in der Provinz Mpumalanga. Immer wieder tauchten dabei mexikanische Staatsbürger unter den Verdächtigen auf.

„Es handelt sich um eine bemerkenswerte Entwicklung“, sagte der südafrikanische Experte für den Kampf gegen organisierte Kriminalität, Julian Rademeyer, dem Sender Al Jazeera. Mitglieder mexikanischer Kartelle exportierten zunehmend ihr Geschäftsmodell und entsandten Chemiker in abgelegene ländliche Regionen Afrikas. Ziel sei es, näher an den Absatzmärkten zu produzieren und Risiken entlang internationaler Schmuggelrouten zu reduzieren.

Lange galt Afrika vor allem als Transitroute des globalen Drogenhandels. Kokain gelangte von Südamerika über Westafrika nach Europa, Heroin wurde über Ostafrika transportiert. Nun mehren sich nicht nur in Südafrika die Hinweise darauf, dass der Kontinent für internationale Netzwerke eine neue Rolle erhält: nicht mehr nur Durchgangsstation, sondern Produktionsstandort.

Vor wenigen Wochen meldete die nigerianische Drogenbehörde die Zerschlagung eines großen Meth-Labors in einem Waldgebiet des Bundesstaates Ogun. Unter den Festgenommenen befanden sich drei Mexikaner. Nach Angaben der Ermittler waren sie als Chemiker tätig und sollten ihr Wissen an lokale Netzwerke weitergeben. Auch in Mosambik nahmen Behörden mexikanische Staatsbürger fest und stellten große Mengen chemischer Vorprodukte sicher.

Für Experten ist die Logik dahinter nachvollziehbar. Während Nordamerika und Europa ihre Kontrollen verschärfen, bieten viele Regionen Afrikas Vorteile, die Kartelle seit jeher suchen: abgelegene Gebiete, schwache staatliche Strukturen, korrupte Beamte und Häfen, über die Chemikalien vergleichsweise unauffällig eingeführt werden können.

Junge Konsumenten

Hinzu kommt, dass der Kontinent als Absatzmarkt relevanter wird. Methamphetamin, lokal als „Tik“ bekannt, hat sich besonders in Teilen der südafrikanischen Westkap-Provinz tief in den Alltag vieler Gemeinden gefressen. Ähnliche Entwicklungen beobachten Behörden inzwischen auch in anderen Teilen Afrikas. Die Bevölkerung wächst schneller als irgendwo sonst auf der Welt, die Städte expandieren rasant, eine junge Konsumentenschicht entsteht. In Westafrika schlagen Behörden seit Jahren Alarm wegen steigenden Drogenkonsums.

Gleichzeitig scheint der vielerorts fragile Zustand staatlicher Institutionen den Kartellen in die Hände zu spielen. Vor der sogenannten Madlanga-Kommission, die derzeit Vorwürfe gegen Polizei und Justiz untersucht, sagten Beamte zuletzt aus, dass beschlagnahmte Drogen aus staatlichen Lagern verschwunden seien. Mehrere Zeugen berichteten von möglichen Verbindungen zwischen Kriminellen und Sicherheitskräften.