Der langjährige Parteivorsitzende Jörg Meuthen verlässt die AfD. Die steht nun vor einer weiteren Radikalisierung.

In der AfD zeigten sich „ganz klar totalitäre Anklänge“. Nein, die Einschätzung stammt nicht von „Mainstream-Medien“ und der „Lügen-Presse“. Sondern von Jörg Meuthen, der seit 2015 an der Spitze der Partei stand, ehe er am Freitag seinen Austritt erklärte.

Wer