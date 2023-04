Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein dauerhafter Stopp der Lieferung von Gas über Nord Stream 1 hätte auch gravierende Folgen für die Tarifrunde in der Metallindustrie.

Natürlich ist es Zufall, dass die IG Metall ihre Tarifforderung am gleichen Tag präsentierte, an dem die wichtige Gaspipeline Nord Stream 1 wegen Wartungsarbeiten stillgelegt wurde. Sollte, was viele befürchten, Russland die Gaslieferungen über Nord Stream 1 nicht nur für ein paar Tage, sondern dauerhaft stoppen, würde das die deutsche Industrie ins Mark treffen.