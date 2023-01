Nach dem Messerangriff in einem Zug in Schleswig-Holstein hat die Polizei erste Details zur Identität der beiden Todesopfer genannt.

Es handle sich bei den Toten um eine 16 Jahre alte Jugendliche und einen 19 Jahre alten Mann. Das sagte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Donnerstag.

Völlig offen war weiterhin das Motiv des 33 Jahre alten mutmaßlichen Angreifers. Eine Polizeisprecherin bestätigte, dass der staatenlose Palästinenser erst wenige Tage vor der Attacke aus dem Gefängnis entlassen worden sei. Es sei aber nicht klar, ob er eine reguläre Haftstrafe abgesessen habe oder in Untersuchungshaft gewesen sei.

Die Polizei will im Verlauf des Tages weitere Informationen veröffentlichen. Auch Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) will sich am Nachmittag in Kiel äußern. Der Angreifer stach am Mittwochnachmittag in einem Regionalexpress von Kiel nach Hamburg um sich – zwei Menschen starben, sieben weitere wurden verletzt.

Zum Gedenken an die Opfer gilt in Schleswig-Holstein am Donnerstag Trauerbeflaggung. An den Dienstgebäuden aller Behörden und Dienststellen des Landes werden die Fahnen auf halbmast wehen, wie Innenstaatssekretärin Magdalena Finke am Mittwochabend mitteilte. Sie rief zudem unter anderem alle Kreise und Gemeinden auf, dem Beispiel zu folgen.