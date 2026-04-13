Politik Merz zu Ungarn: Schwere Niederlage für Rechtspopulismus

Koalitionsausschuss
Bundeskanzler Friedrich Merz zeigt sich erleichtert über den Wahlausgang in Ungarn.

Bundeskanzler Friedrich Merz zeigt sich öffentlich erleichtert über das Wahlergebnis in Ungarn und sieht darin ein weltweites Signal.

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Wahl in Ungarn als klares Zeichen gegen Rechtspopulismus bezeichnet und sich erleichtert über das Ergebnis gezeigt. «Der Rechtspopulismus hat gestern in Ungarn eine schwere Niederlage erlitten. Und das betrifft nicht nur Ungarn. Von Ungarn geht ein sehr klares Zeichen aus gegen den Rechtspopulismus auf der ganzen Welt. Insofern war das auch in dieser Hinsicht ein guter Tag gestern», sagte der CDU-Politiker bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Parlamentswahl in Ungarn
Auch Ministerpräsident Viktor Orban hat seine Stimme bereits abgegeben.

Merz sagte, er sei «persönlich sehr dankbar und erleichtert» über das klare Wahlergebnis. «Das zeigt, dass unsere demokratischen Gesellschaften offensichtlich doch sehr viel widerstandsfähiger sind gegen russische Propaganda und weitere Einflussnahme von außen auf solche Wahlen.» Das sei für ihn eine der besten Nachrichten des Tages gewesen.

Parlamentswahl in Ungarn
Peter Magyar, Vorsitzender der Oppositionspartei Tisza, nach der Stimmabgabe in einem Wahllokal in Budapest.
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Die Wahlhelfer sind bereits fleißig bei der Arbeit.
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Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat am frühen Morgen bei der Parlamentswahl seine Stimme abgegeben.
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