Gewerkschaftstage waren noch nie Wohlfühltermine für konservative Kanzler. Das hat jetzt auch Friedrich Merz (CDU) zu spüren bekommen.

Auf die Minute um neun Uhr betritt der hochgewachsene Bundeskanzler schwungvoll und bestens gelaunt den großen Saal der Berliner Estrel-Hotels. Um eines vorwegzunehmen: Schwungvoll wird es weitergehen, doch von der guten Laune von Friedrich Merz (CDU) wird in 45 Minuten nicht mehr viel übrig sein.

Neben Merz schreitet die nicht ganz so groß gewachsene, dafür gerade mit einem wirklich großen Ergebnis (96 Prozent) wiedergewählte und vor Selbstbewusstsein strotzende DGB-Chefin Yasmin Fahimi in den Saal. Der Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbunds war noch nie eine leichte Veranstaltung für konservative Bundeskanzler. Und Fahimi denkt nicht daran, das zu ändern.

In ihrer Begrüßungsrede macht Fahimi ihre Perspektive auf die Politik der Bundesregierung klar. Die Gewerkschaften wollen nicht „in den Chor der Schlechtredner“ einsteigen, nehmen aber wahr, dass sich hinter den Reformen der Bundesregierung zu oft Einschnitte und Kürzungen verbergen würden, „einseitige Belastungen und Abbau von Schutzrechten“.

Was den Anwesenden besonders sauer aufstößt: die Pläne der Bundesregierung, den Acht-Stunden-Tag zu kippen, eine zentrale Errungenschaft der Gewerkschaften vor 108 Jahren. „Wir wollen nicht zurückgeworfen werden in Zeiten vor 1918“, sagt Fahimi und resümiert: Soziale Sicherheit werde zu oft als Kostenfaktor gesehen und nicht mehr als wirtschaftlicher Faktor. Kanzler Merz sitzt da noch in der ersten Reihe und lächelt.

Merz fordert Veränderungsbereitschaft

Als er die Bühne betritt, erhält Merz zumindest spärlichen Applaus, der auch nicht euphorischer wird, als er das Tariftreuegesetz als Errungenschaft der Bundesregierung hervorhebt (das Gesetz geht auf eine Forderung des DGB zurück). Und als Merz bei der Gesundheitsreform ankommt, ist die Stimmung endgültig gekippt.

„Wenn wir unseren Wohlstand langfristig erhalten wollen, wenn wir Freiheit und Frieden in unserem Land langfristig sichern wollen, dann müssen wir uns selbst ändern“, mahnt Merz. „Ich sehe uns, ich sehe die Regierung, ich sehe dieses Land in einem Reformprozess. Mit der Betonung auf beiden Worthälften. Reform und Prozess.“

Dabei gehe es nicht nur um sozialen Abbau. Das Paket der Gesundheitsreform zum Beispiel verlange allen etwas ab. „Alle müssen ihren Beitrag leisten.“ Es ist der erste Moment, an dem offen gepfiffen wird. Die Gewerkschaften sehen die Arbeitnehmer in der Gesundheitsreform übermäßig belastet, die Pharmaindustrie verschont. Im Publikum gehen relativ viele Transparente hoch und Schilder mit der Aufschrift „Hände weg vom 8-Stunden-Tag!“.

Merz ist sichtlich irritiert, redet aber weiter. „Das härteste Brett wird sicher die Reform der Rente sein“, sagt er. Zu den Pfiffen kommen nun offene Buh-Rufe. „Meine Damen und Herren, das alles ist keine Bösartigkeit von mir oder der Bundesregierung. Das ist schlicht Demografie und Mathematik.“ Die Stimmung im Saal ist nun aufgewühlt, immer mehr steigen in den Chor der Buh-Rufer ein. Als Merz „Reform heißt nämlich Gewinn für alle“ sagt, schreit jemand laut „WO DENN?!“ in den Saal.

Tatsächlich ist die Rede des Kanzlers im Estrel sinnbildlich für den Zustand des Landes und der Koalition. Es wird wieder diskutiert. Über den Sozialstaat, über den Arbeitnehmerschutz, über Leistung, Leistungen, über Steuern und Steuergerechtigkeit, über Rente und Würde im Alter. In der Gesellschaft. Und vor allem in der schwarz-roten Koalition.

Sinnbild für die Koalition

Die hatte sich große Reformen vorgenommen, einen großen Wurf geplant. Doch der scheiterte, weil man sich nicht einig werden konnte. Zu viele ungeeinte Stellen. Prominentestes Beispiel derzeit: die lange angekündigte Einkommenssteuerreform. Seit Wochen ist die Situation hier verhakt. Die SPD will mittlere und geringe Einkommen entlasten und das mit einer stärkeren Belastung höherer Einkommen gegenfinanzieren. Merz schließt das allerdings aus. Fortschritte, Kompromisse? Fehlanzeige.

Wenn die Spitzen von CDU, SPD und CSU am Dienstagabend zum Koalitionsausschuss zusammenkommen, soll es wohl erstmal darum gehen, wie man überhaupt weitermachen möchte. Allen ist klar: Es braucht Reformen, die der Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt helfen. Doch niemandem ist klar, wie man da hinkommt.

„Die Realität ist, dass sich heute niemand mehr den Veränderungen entziehen kann, und dass diese Veränderungen auch sehr praktische Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation eines jeden Einzelnen haben werden“, sagt Merz beim DGB. „Wir werden jetzt Prioritäten setzen müssen.“ Er erwarte auch von der Arbeitnehmerschaft eine Offenheit für Veränderungen. „Nur wenn wir Prioritäten setzen, meine Damen und Herren, können wir unseren Sozialstaat auch erhalten, auf dem wir ja auch alle zurecht stolz sind“, sagt er. Und die Veränderungen, die gerade diskutiert werden, sie seien „nicht zu groß“. Der Saal tobt.

Nach der halbstündigen Rede des Kanzlers geht noch einmal Yasmin Fahimi auf die Bühne. Sie wolle keine Co-Kommentierung der Kanzlerrede machen, sagt sie. „Sie haben ja selber gemerkt, dass es hier auch ein paar Reaktionen gegeben hat, weil wir uns nach wie vor Sorgen machen.“ Sie bringt die Perspektive des Saals auf den Punkt: „Es wird durch Sozialeinschränkungen kein Wachstum geben.“ Diejenigen, die gerade noch gebuht haben, klatschen jetzt frenetisch.