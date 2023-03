Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

32 Tage vor der Bundestagswahl hat sich der Bundestag mit der Afghanistan-Mission der Bundeswehr befasst. Die schwarz-rote Bundesregierung hat dabei nicht besonders gut ausgesehen.

Manchmal ist Ungesagtes aufschlussreicher als Gesagtes. Und vielleicht war das Interessanteste an der Bundestagsdebatte über Afghanistan das, worauf die Bundesregierung keine Antworten hatte. Dabei hatte sie die vielen Fragen, die am Mittwoch ohne Antworten blieben, selbst ins Hohe Haus hineingerufen.

Vorneweg die Bundeskanzlerin. Angela Merkel (CDU) fragte beispielsweise: „Warum ist es von dem von Joschka Fischer vor bald 20 Jahren so richtigerweise beschworenen historischen Kompromiss der Afghanen untereinander nie so gekommen, dass daraus langfristige Stabilität entstehen konnte?“, „Waren unsere Ziele zu ehrgeizig?“, „Kamen diese Ziele und die mit ihnen verbundenen Werte (…) wirklich bei der Mehrheit der Menschen in Afghanistan an?“, „Hätten die großen kulturellen Unterschiede ernster genommen, historische Erfahrungen stärker gewichtet werden müssen?“, „Hat sich die internationale Gemeinschaft ausreichend für eine politische Befriedung und einen tatsächlich inklusiven politischen Prozess eingesetzt?“

Merkels Eigentor

Viele