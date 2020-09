Die Kanzlerin sorgt sich angesichts der steigenden Anzahl an Neuinfektionen und nachlassender Vorsicht, dass Deutschland im Kampf gegen Corona zurückfällt. Müssen Rückkehrer aus Risikogebieten bei Quarantäne Lohnkosten übernehmen?

Mit einem zutiefst emotionalen Appell hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Bevölkerung zum Durchhalten in der Corona-Krise aufgefordert. „Geben wir alle als Bürgerinnen und Bürger dieser Gesellschaft wieder mehr aufeinander acht“, bat die Kanzlerin am Mittwoch im Bundestag. Sie erlebe derzeit, dass die Vorsicht der Menschen nachlasse. „Wir riskieren gerade alles, was wir in den letzten Monaten erreicht haben“, warnte die CDU-Politikerin. Die steigenden Infektionszahlen seien ein Zeichen dafür, dass die Pandemie noch lange nicht vorbei sei. „Ich bin sicher: Das Leben, wie wir es kannten, wird zurückkehren. Die Familien werden wieder feiern, die Clubs und Theater und Fußballstadien wieder voll sein. Was für eine Freude wird das sein“, betonte Merkel. „Aber jetzt müssen wir zeigen, dass wir weiter geduldig und vernünftig handeln und so Leben retten können.“ Dabei komme es auf jeden Einzelnen an.

Deutliche Kritik der Opposition

Merkel sprach in der Generaldebatte des Bundestags zum Haushalt für das Jahr 2021. Die 66-Jährige betonte, angesichts der Pandemie könne sie keine Routine-Rede halten. Alle sehnten sich wieder nach Nähe, Berührungen und Gemeinsamkeit. „Das spüre ich selbst. Da geht es mir nicht anders als anderen“. Doch klar sei: „Wir brauchen immer noch Abstand als Ausdruck von Fürsorge.“ Sich jetzt an die Regeln zu halten, schütze nicht nur Ältere, sondern die offene und freie Gesellschaft als Ganze, betonte sie.

Die Opposition kritisierte ihren Regierungskurs in der Krise allerdings teils deutlich. FDP-Chef Christian Lindner und Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter mahnten an, es gebe noch immer keine vorausschauende Teststrategie, etwa schnelle Tests für Menschen in Pflegeeinrichtungen und Lehrberufen. Außerdem sollten Luftfilter in Schulräumen eingerichtet werden; Ampelmodelle sollten für eine transparente Beschreibung der Infektionslage sorgen.

Neue Verordnung für Mitte Oktober geplant

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel dagegen forderte die Bundesregierung auf: „Hören Sie auf, Panik zu schüren“. Aus ihrer Sicht überzogene Maßnahmen hätten die Krise erst zur schwersten Rezession in der Geschichte Deutschlands gemacht.

Nach Angaben der Bundesregierung sollen Reiserückkehrer aus Risikogebieten künftig selbst die Lohnfortzahlung übernehmen, wenn sie in Quarantäne müssen. Wie ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums betonte, entspricht dies einem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz von Ende August. Dabei gehe es um „vermeidbare Reisen in ein bei Reiseantritt ausgewiesenes Risikogebiet“. Ein Inkrafttreten der entsprechenden Verordnung ist für Mitte Oktober geplant.