Populismus, Lügen und Hass stoßen nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Corona-Krise an ihre Grenzen. Das geht aus einer Mitteilung der Deutschen Presse-Agentur hervor. „Mit Lüge und Desinformation lässt sich die Pandemie nicht bekämpfen, so wenig wie mit Hass und Hetze. Dem faktenleugnenden Populismus werden seine Grenzen aufgezeigt“, wird die Bundeskanzlerin in der Mitteilung zitiert. Das habe die CDU-Politikerin am Mittwoch bei einer Rede im Europaparlament in Brüssel gesagt. Sie habe nicht erwähnt, auf wen sich ihre Aussagen beziehen, im Parlament aber Zwischenapplaus geerntet.

In einer Demokratie brauche es Wahrheit und Transparenz, habe Merkel außerdem gesagt. Dafür werde sich Deutschland während der sechs Monate langen EU-Ratspräsidentschaft stark machen.