Ein Spezial-Labor der Bundeswehr hat laut Bundesregierung nachgewiesen, dass der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny mit dem chemischen Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet worden ist. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) setzt nun Moskau unter Druck.

Die Bundesregierung forderte von der russischen Regierung, den Fall aufzuklären. „Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss“, sagte Merkel am Mittwoch in Berlin. Sie kündigte an, mit den Verbündeten nun über eine „angemessene“ Reaktion zu beraten. Der Kreml sagte indes umgehend seine Zusammenarbeit in dem Fall zu. Die russische Regierung sei bereit, mit Berlin „vollständig zu kooperieren“, hieß es aus Moskau.

Merkel hatte zuvor außerordentlich klare Worte gewählt und ihre persönliche Betroffenheit deutlich gemacht. „Es sind bestürzende Informationen über den versuchten Giftmord an einem der führenden Oppositionellen Russlands“, sagte sie. „Er sollte zum Schweigen gebracht werden.“ Das Verbrechen gegen ihn richte sich „gegen die Grundwerte und Grundrechte, für die wir eintreten“. Sein Schicksal habe weltweite Aufmerksamkeit erlangt. „Die Welt wird auf Antworten warten.“

Nawalnys Zustand weiter ernst

Nawalny, der am 20. August auf einem Flug in seiner Heimat plötzlich ins Koma gefallen war und zunächst in Omsk untersucht wurde, wird auf Drängen seiner Familie in der Charité in Berlin behandelt. Die deutschen Ärzte gingen nach einer Auswertung von klinischen Befunden bereits davon aus, dass er vergiftet wurde. Die russische Regierung hatte die Einschätzung als vorschnell bezeichnet.

Die Charité teilte am Mittwoch mit, der Gesundheitszustand von Nawalny sei weiter ernst. Die Symptomatik der nachgewiesenen Vergiftung sei zwar zunehmend rückläufig. Nawalny werde aber weiterhin auf einer Intensivstation behandelt und künstlich beatmet. Mit einem längeren Krankheitsverlauf sei zu rechnen. Langzeitfolgen der schweren Vergiftung seien weiterhin nicht auszuschließen.

Botschafter einbestellt

Das Auswärtige Amt bestellte den russischen Botschafter Sergej Netschajew ein, um Russland dazu aufzufordern, „vollumfänglich und mit voller Transparenz“ aufzuklären“.

Merkel sprach auch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über den Fall, was ebenfalls zeigt, wie hoch sie die Bedeutung einschätzt. Die Bundesregierung informierte auch die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) über den Labor-Befund. Der Konvention für die Ächtung von Chemiewaffen ist auch Russland beigetreten.

