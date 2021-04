Im Parlament wird es laut. Die geplante Ausgangssperre, mit der die dritte Corona-Welle gebrochen werden soll, lässt niemanden kalt. Mühsam verteidigt die Kanzlerin den von ihr geprägten Gesetzentwurf gegen die scharfe Kritik der Opposition. Selbst Regierungspartner SPD deutet an, die „Bundes-Notbremse“ abmildern zu wollen.

Die Kanzlerin ist lädiert, zumindest äußerlich. Seit Dienstag ist ihr linker Mittelfinger bandagiert, ein „Strecksehnenriss“ sei vorgefallen, informiert der Regierungssprecher. Im Parlament massiert Angela Merkel immer wieder die Fingerkuppe. Wie auch immer die Kanzlerin zu dieser Verletzung kam, sie wirkt genervt. Die Schärfe der Kritik an ihrer Corona-Politik kratzt an ihrer Autorität. Schon nach wenigen Worten am Pult muss Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) die Rede der Kanzlerin unterbrechen, weil es permanent Zwischenrufe gibt – in dieser Anzahl unüblich bei Kanzlerreden. Man möge der Notlage und den Sorgen der Bürger Rechnung tragen, ermahnt Schäuble die Abgeordneten. „Ich bitte Sie doch herzlich!“

Merkel will Schlupflöcher schließen

Viel gebracht haben Schäubles Worte nicht. Ein murrendes Grundrauschen im Saal untermalt Merkels Plädoyer für die geplante Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Diese werde schon in anderen Ländern erfolgreich angewandt, argumentiert die Regierungschefin. Der Sinn bestehe darin, erklärt sie in typischem Merkeldeutsch, die „abendlichen Besuchsbewegungen“ zu reduzieren.

Man wolle Schlupflöcher schließen, die in der Vergangenheit dazu geführt hätten, dass sich Menschen versammelten. Die Schärfe dieses Grundrechtseingriffs bestreitet die Kanzlerin nicht, aber sie rechtfertigt diesen mit einer „Lektion“, die man in den 13 Monaten der Pandemie gelernt habe: „Das Virus verzeiht keine Halbherzigkeiten, das Virus lässt nicht mit sich verhandeln.“

„Bürger tagsüber gängeln und nachts einsperren“

Nach Merkel folgt AfD-Fraktionschefin Alice Weidel. Ihre Rede ist ein einziger Angriff auf die Kanzlerin. Deren Umgang mit den Bürgern beschreibt Weidel so: „Sie wollen sie tagsüber gängeln und nachts einsperren.“ Der Inzidenzwert als Maßstab der Regulation sei ungeeignet, der Gesetzentwurf überdies ein „Dokument obrigkeitsstaatlichen Denkens“. Statt die Gesellschaft „zuzusperren“ und „mit Polizeigewalt Rentnergeburtstage zu stürmen“, müsste es gezielte Schutzangebote für bestimmte Risikogruppen geben, schlägt Weidel vor. Konkreter wird sie indes nicht.

Auch die FDP bläst zum Großangriff auf den Gesetzentwurf, allerdings ohne Schaum vor dem Mund. FDP-Fraktionschef Christian Lindner erkennt staatstragend an, dass die Lage ernst, die Begrenzung der Kontakte nötig und eine bundeseinheitliche Regelung richtig sei. Doch der Liberale führt verfassungsrechtliche Bedenken an, die gegen die Ausgangssperre sprächen. So müsse die Regelung differenzierter ausfallen und auch Ausnahmen für bereits Geimpfte umfassen. Man müsse überdies den „sozialen Schaden“ bedenken, den eine Ausgangssperre bei jenen anrichte, die auf engstem Raum lebten. Lindner kündigt Vorschläge an, macht aber auch klar, was passiert, wenn diese ignoriert würden: „Dann rufen wir das Bundesverfassungsgericht an.“

Linke: „Wachsweiche“ Auflagen für die Wirtschaft

Bevor mit Dietmar Bartsch von den Linken der dritte Redner in der Phalanx der Kritiker ans Pult tritt, springt Karl Lauterbach auf. Der SPD-Gesundheitspolitiker nutzt die Möglichkeit einer Kurzintervention, da er von seiner Fraktion als Redner nicht vorgesehen ist – was im Übrigen viele verwundert. Lauterbach meint, man müsse sich jetzt nicht einander kompliziert erklären, was in Deutschland nicht funktioniere, so komme man nicht weiter. Kein Land habe es ohne Ausgangsbeschränkung – wenn auch nicht nur mit ihr allein – geschafft, eine Welle in den Griff zu bekommen.

Geduldig hat Bartsch gewartet, doch am Pult ist von der üblichen Nüchternheit des Linkenpolitikers nichts mehr zu spüren. Eine Art Generalabrechnung mit der Regierung folgt, deren Corona-Auflagen für die Wirtschaft Bartsch als „wachsweich“ bezeichnet, während man zu Kindern „hammerhart“ sei. Das führt zu einem Wortscharmützel mit dem in der ersten Reihe wild gestikulierenden Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus.

Verfassungsrechtler zweifeln an Ausgangssperre

Die Christdemokraten amüsiert dann doch etwas, nämlich dass Bartsch als Mitglied der „sozialistischen Fraktion“ ganz untypisch die USA lobt, und zwar für ihre erfolgreiche Impfkampagne. Schließlich folgt Bartschs finaler Vorwurf wegen der ungeklärten K-Frage in der Union: „Das sind die schwersten Tage der Pandemiebekämpfung, und Sie belasten die Republik mit ihren Personalproblemen. Lassen Sie das!“ Aus dem Plenum heraus sekundiert Bartschs Fraktionskollege Klaus Ernst. Keine Testpflicht für Unternehmen, das sei unmöglich, schimpft der Bayer Richtung Union. Und Ernst kennt auch den Grund: „Weil Sie den Unternehmensverbänden im Hintern hängen.“

Die Redner von SPD und Grünen, Bärbel Bas und Katrin Göring-Eckardt, versuchen etwas Sachlichkeit in die Debatte zu bringen. Unterm Strich sind die beiden Frauen auch nicht ganz zufrieden mit dem Gesetzentwurf, setzen aber auf Änderungsanträge im Gesetzgebungsverfahren. Die Grünen hätten alles gerne noch etwas schärfer („am besten Notbremse ab Inzidenz 50“), die SPD denkt über Ausnahmen bei den Ausgangsbeschränkungen nach. Derweil wird ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages bekannt. Darin die Warnung vor der Ausgangssperre: Es sei zweifelhaft, dass diese einer verfassungsrechtlichen Prüfung standhalte.