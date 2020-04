Die große Koalition legt neue Hilfspakete auf. Doch weitgehenden Lockerungen schiebt die Kanzlerin erstmal den Riegel vor. Das dürfte einigen Ministerpräsidenten, der Wirtschaft und den Clubs der Fußball-Bundesliga gar nicht passen.

Weitere Rettungspakete ja, weitergehende Lockerungen erstmal nein: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) fährt als Krisenmanagerin in historischen Corona-Zeiten eine Doppelstrategie. Die große Koalition schnürte in der Nacht zum Donnerstag ein weiteres milliardenschweres Hilfspaket, diesmal für Kurzarbeiter, Gastronomie und bedürftige Schüler.

Im Bundestag nutzte die Kanzlerin ihre Regierungserklärung, um trotz des positiven Trends bei Erkrankungen und Genesungen kräftig auf die Euphoriebremse zu treten: „Wir bewegen uns auf dünnem Eis, man kann auch sagen: auf dünnstem Eis.“ Sie rief die Deutschen zum Durchhalten auf, sonst drohten herbe Rückschläge.

Am Nachmittag verhandelte Merkel weiter - virtuell mit den Staats- und Regierungschefs der anderen EU-Staaten. Dort sind nach wie vor Corona-Bonds, also die gemeinsame Schuldenaufnahme, ein großer Streitpunkt.

NEUES RETTUNGSPAKET FÜR ÜBER ZEHN MILLIARDEN EURO

Die große Koalition will soziale Härten abfedern und Betrieben die Existenz sichern. Der Koalitionsausschuss einigte sich in der Nacht zum Donnerstag darauf, das Kurzarbeitergeld zu erhöhen, um für Geringverdiener Einkommensverluste auszugleichen. Zugleich wird die Bezugsdauer des Arbeitslosengelds verlängert. Die in der Krise stark belasteten Gastronomiebetriebe bekommen Steuererleichterungen. Die Mehrwertsteuer für Speisen wird vom 1. Juli für ein Jahr auf den ermäßigten Satz von 7 Prozent gesenkt. Um Schulen und Schüler beim digitalen Unterricht zu Hause zu unterstützen, will der Bund 500 Millionen Euro bereitstellen.

WARNUNGEN UND MAHNUNGEN IM BUNDESTAG

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Lockerung der strengen coronabedingten Beschränkungen scharf kritisiert. Die Umsetzung der Öffnungsbeschlüsse von Bund und Ländern der vergangenen Woche wirke auf sie „in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch“, sagte die Kanzlerin im Bundestag. „Lassen Sie uns jetzt das Erreichte nicht verspielen und einen Rückschlag riskieren“, sagte sie und forderte Konzentration und Ausdauer ein. Virologen kritisieren, dass ganze Shoppingmalls wieder aufmachen, nur weil die einzelnen Läden darin weniger Verkaufsfläche als die vereinbarten 800 Quadratmeter hätten.

FAST 150 000 INFEKTIONEN UND 5200 TOTE IN DEUTSCHLAND

In Deutschland sind bis Donnerstagnachmittag mehr als 149 200 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag: 146 800) Mindestens 5179 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte (Vortag: 4969) starben. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 103 300 Menschen die Infektion überstanden.

AUCH TRUMP TRITT AUF DIE BREMSE

US-Präsident Trump will die US-Wirtschaft möglichst rasch wieder vom Joch der Corona-Beschränkungen befreien - doch jetzt bremst er sogar einen republikanischen Gouverneur aus. Die angekündigten Lockerungen im Bundesstaat Georgia ab diesem Freitag kämen „zu früh“, sagte Trump. „Sicherheit muss Vorrang haben.“ Seine Berater warnte vor einer zweiten Coronavirus-Epidemie im Herbst.

HOFFNUNG AUF WEITERSPIELEN IN DER FUßBALL-BUNDESLIGA IM MAI

Der deutsche Profifußball steht in den Startlöchern für eine Saison-Fortsetzung und wartet sehnsüchtig auf das entscheidende Signal aus der Politik. „Es liegt nicht an uns, einen Starttermin festzulegen“, sagte DFL-Boss Christian Seifert am Donnerstag nach der Mitgliederversammlung der 36 Erst- und Zweitligisten. „Wenn es der 9. Mai wäre, wären wir bereit. Wenn es irgend ein Tag danach sein wird, sind wir auch dann bereit“, verkündete der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga.

STARKER GEWINNEINBRUCH BEI DAIMLER IM ERSTEN QUARTAL

In der deutschen Autoindustrie gibt die Corona-Krise weiter den Takt vor. Am Donnerstag musste nun auch Daimler krisenbedingt einen Gewinneinbruch für das erste Quartal 2020 verkünden. Der wochenlange Stillstand in Autohäusern und Werken auf der ganzen Welt hinterlässt tiefe Spuren in der Bilanz der Stuttgarter. Es gibt aber auch Lichtblicke: Volkswagen ließ nach wochenlanger Pause die ersten Bänder ebenfalls wieder anlaufen. Bei Daimler ging der Gewinn vor Zinsen und Steuern im 1. Quartal im Vergleich zum ohnehin schon schwachen Vorjahreszeitraum um fast 78 Prozent auf 617 Millionen Euro zurück.

KAUFLAUNE DER DEUTSCHEN MIES WIE NOCH NIE

Ob die Deutschen auch bald wieder Lust haben, sich neue Autos oder eine neue Kücheneinrichtung anzuschaffen, steht in den Sternen. Wie der Nürnberger Marktforscher GfK am Donnerstag mitteilte, war die Stimmung bei den Verbrauchern in Deutschland noch nie so schlecht wie jetzt: Die Angst vor Arbeitsplatzverlust und Kurzarbeit in der Corona-Krise hat das Konsumklima auf einen historischen Tiefstand gedrückt.

VIRUS GELANGT LAUT STUDIE WOHL ÜBER DIE NASE IN DEN KÖRPER

Spezielle Zellen in der Nase sind einer Studie zufolge die wahrscheinlichsten Eintrittspforten für das neue Coronavirus. Mehrere Forscherteams hatten Zellen aus Lunge, Nase, Auge, Darm, Herz, Niere und Leber untersucht, wie das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) in Berlin berichtete.

BETRUG MIT CORONA-SOFORTHILFEN IN BERLIN

Wegen betrügerischer Abzocke von Corona-Soforthilfe in Berlin ermitteln Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt bislang in knapp 150 Fällen. Der Schaden liege bei etwa 700 000 Euro, teilten beide Behörden am Donnerstag mit. Bei der Staatsanwaltschaft seien seit Anfang April 46 Fälle mit 55 Verdächtigen anhängig, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Fels. Auch in anderen Ländern wie NRW gab es bereits Betrugsfälle mit den staatlichen Hilfen.

LOMBARDI; KAISER UND CARPENDALE SAGEN TOURNEEN AB

Für die Fans des Popsängers Pietro Lombardi sowie der Schlagerstars Roland Kaiser und Howard Carpendale heißt es warten: Die drei Künstler verschieben ihre Tourneen wegen der Corona-Krise. Lombardis Management teilte mit, der Sänger habe sich für einen „Sicherheitsabstand“ von einem Jahr entschieden, damit die Konzerte dann auch wirklich stattfinden können. Statt nächsten Monat startet die Tournee des 27-Jährigen nun am 15. Mai 2021 in Hamburg. Kaiser legt sich auf März und April 2021 fest. Und Carpendale verschiebt die geplanten Konzerte auf den September und November 2020.

UTE NACHRICHT FÜR ZWEITWOHNUNGSBESITZER IN SCHLESWIG-HOLSTEIN

Zweitwohnungen in Schleswig-Holstein sollen vom 4. Mai an wieder von ihren Besitzern genutzt werden dürfen. Das teilte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach einer Telefonkonferenz der Landesregierung mit Landräten und Oberbürgermeistern mit.