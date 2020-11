Das Spitzentreffen von Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten bringt vorerst keine Einigung, ob und wie die Lockdown-Regeln verschärft werden. Gleichwohl lautet der Appell: So wenig Kontakte wie möglich haben.

Zum Eindämmen der Corona-Pandemie rufen Bund und Länder die Bürger auf, ihre privaten Kontakte noch einmal deutlich zu reduzieren. Private Zusammenkünfte mit Freunden und Bekannten sollten auf einen festen weiteren Hausstand beschränkt werden. Das schließe auch Kinder und Jugendliche in den Familien mit ein, heißt es in einem Beschluss von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder in ihrer Videokonferenz vom Montag. Die Bürger sollen demnach auch auf nicht notwendige private Reisen und Tagestouren verzichten. Merkel: „Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut für die Bekämpfung der Pandemie.“

Am 25. November soll es weitere Beratungen und – wenn die Anzahl der Infizierten und schwer Erkrankten bis dahin nicht stark gesunken ist – womöglich auch weitere verbindliche Einschränkungen geben. Merkel sagte, ihr Ziel sei es, mehr „Berechenbarkeit“ zu erreichen für die Bürger – auch über das Jahresende hinaus.

Hotspot in Mannheimer Pflegeheimen

Die Anzahl erfasster Neuinfektionen je 100.000 Einwohner über sieben Tage lag am Montag in Deutschland bei 143,3. Vor vier Wochen betrug der Wert noch 45,4. Als Schwellenwert gilt 50 Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Wie kritisch die Lage ist, zeigte eine Meldung vom Montag aus Mannheim. Dort sind in zwei Alten- und Pflegeheimen über das Wochenende neun Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. 51 der 90 Bewohner seien infiziert. Auch 20 Mitarbeiter hätten sich mit dem Coronavirus angesteckt, teilte die Evangelische Kirche Mannheim als Betreiberin mit.

Dreyer kritisiert Kanzleramt

Genau wie die Kanzlerin appellierte auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), auf möglichst viele Kontakte zu verzichten. Es sei nicht die Zeit irgendwelcher privater Feten. Die Zahlenlage gebe „noch nicht die Klarheit, die notwendig wäre, um darauf basierend jetzt weitere Schritte zu beschließen“, ergänzte Dreyer.

Es sei weiter Ziel der Landesregierung, möglichst lange Präsenzunterricht in den Schulen zu ermöglichen. Die Ministerpräsidentin schloss aber nicht aus, dass nächste Woche mehr Schutzmaßnahmen beschlossen werden könnten. Das könnte auch die Einführung von sogenanntem Wechselunterricht sein, bei dem Schüler abwechselnd je eine Woche in der Schule und daheim beschult werden. Dreyer kritisierte, die Runde der Regierungschefs sei schlecht vorbereitet gewesen. Eine Beschlussvorlage des Kanzleramtes habe „zu viel Unmut“ geführt: Trotz vieler Vorgespräche sei es ein Papier gewesen, in dem „ganz viele sich nicht wiedergefunden haben“.