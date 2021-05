In der Finanzkrise vertrauten die Bürger darauf, Merkel werde es richten. In der Corona-Krise ist es umgekehrt. Noch nie hat die Kanzlerin so sehr um das Vertrauen der Bürger gebeten.

Es sind die gleichen Worte wie vor gut einer Woche, als die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten den Teil-Lockdown beschlossen hatten. Als am Montag Angela Merkel vor die Hauptstadtpresse trat, wiederholte sie die Gründe für die Maßnahmen, so wie sie das bereits in ihrer Regierungserklärung am Donnerstag im Bundestag und am Wochenende in ihrer Videoansprache getan hatte.

Die Kanzlerin – eine unermüdliche, wenngleich nicht immer geschickte Erklärerin ihrer Politik. Ihre Worte wählt sie mit Bedacht und vermeidet das auszusprechen, wofür sie einmal gescholten wurde – dass die Maßnahmen nämlich alternativlos seien.

Sie appelliert an die Vernunft der Bürger

In ihrer Krisenrhetorik fehlt es freilich nicht an Dramatik, die Lage gebietet das. Doch die Mängel und Widersprüche der neuen Beschlüsse sind offenkundig. Wie soll man etwa einem Theater erklären, dass es schließen muss, obwohl ein ausgeklügelter Hygieneplan vorliegt, den es auch in Kirchen gibt, deren Pforten jedoch geöffnet bleiben? Merkel versucht in ihren häufigen Auftritten in der Öffentlichkeit daher verstärkt, jenseits der nicht vorhandenen Logik der Beschlüsse vor allem an die Vernunft der Bürger zu appellieren.

Die Kanzlerin spürt, dass sich in dieser Krise etwas verändert hat. Die Kritik an der Regierungspolitik kommt von einer Seite, die lange zu ihr gehalten hat, die alles mitgetragen hat im bürgerlichen Verständnis von Gemeinschaftssinn und gegenseitiger Rücksichtnahme.

Schon immer Krisen gemeistert

Die Kanzlerin hat in den Augen des überwiegenden Teils der Bevölkerung schon immer Krisen gemeistert. Während der Finanzkrise war Merkels politisches Kapital das Vertrauen. Die große Mehrheit der Bürger hat inhaltlich kaum nachvollzogen, was da alles auf den Weg gebracht wurde. Aber sie vertrauten darauf, Merkel werde es richten.

In der Flüchtlingskrise haben sich viele dem nüchternen Regierungsstil Merkels untergeordnet und im Geiste der Humanität die Willkommenskultur gepflegt. Eine Zeit lang konnte das „Wir schaffen das!“ verfangen. Zuletzt profitierte Deutschland freilich vom rigorosen Grenzregime anderer Staaten.

Kritik aus dem bürgerlich-akademischen Lager

Die Corona-Krise ist für Merkel die wohl größte Herausforderung. Die Krise stellt nicht nur eine Gefahr für die Gesundheit der Menschen dar, sondern bedroht auch Arbeitsplätze, Einkommen und geordnete Finanzen – und damit das, was man gemeinhin als Sicherheit bezeichnet. Wenn jetzt jedoch „sinnlose Maßnahmen“ getroffen werden, wie es beispielsweise eine Institution wie das Mainzer Staatstheater formuliert hat, spürt Merkel schmerzlich, wie ihre Autorität auch in einem Lager bröckelt, das noch im Frühjahr auf ihrer Seite war. In den bürgerlich-akademischen Schichten sind Zweifel an der Umsicht der Kanzlerin selten. Die Kritik aus dieser Ecke dürfte Merkel schmerzen, sie, die 2005 als Kanzlerkandidatin ankündigte, „Deutschland dienen“ zu wollen.

Deshalb begründet sie auch unermüdlich das, was nun helfen soll, die Infektionszahlen zu drücken. Und deshalb geht die Kanzlerin nicht wie sonst tastend kleine Schritte voran, sondern mutet den Deutschen schlichtweg sehr viel zu. Der November wird zeigen, ob Merkel Verständnis und Einsicht geweckt oder gesellschaftliche Verwerfungen geschaffen hat.