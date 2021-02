Die Bundeskanzlerin sieht die USA zurück als Partner. Der US-Präsident beschwört in einer Rede zur Münchner Sicherheitskonferenz das transatlantische Verhältnis. Amerika stehe an Europas Seite, um gemeinsam die Welt besser zu machen.

„Amerika ist zurück. Die transatlantische Allianz ist zurück.“ US-Präsident Joe Biden hat sich am Freitag mit der ersten außenpolitischen Ansprache seiner Amtszeit direkt an die Europäer gewandt. In einem leidenschaftlichen Plädoyer für die Zusammenarbeit der westlichen Demokratien mahnte er, die Welt sei an einem Scheideweg. Mit Blick auf autokratische Großmächte wie China und Russland warnte Biden, demokratischer Fortschritt stehe unter Beschuss. „Wir müssen beweisen, dass unser Modell kein Relikt der Vergangenheit ist.“

Er sei aber überzeugt, dass die USA gemeinsam mit Europa der Welt weiterhin ein Vorbild sein könnten. „Die Demokratie wird obsiegen“, so der US-Präsident in seiner Videoansprache aus Washington an die Münchner Sicherheitskonferenz.

Trump ist Vergangenheit

Biden nutzte einen gewichtigen Teil seiner Rede, um auf die Entfremdung zu reagieren, die es während der Amtszeit seines Amtsvorgängers Donald Trump zwischen Washington und seinen Alliierten gegeben hat. „Lassen Sie mich jeden Zweifel auslöschen“, so Biden. Von Rom bis Riga stünden die USA an der Seite ihrer Bündnispartner. Washington stehe vollkommen zur Verteidigungsgarantie in Artikel 5 des Nato-Vertrags: „Das ist unser unerschütterliches Gelübde.“

Biden betonte, sein Land wolle keine Konflikte. Es gehe vielmehr darum, dass die globale Zukunft ohne Zwangsanwendung gemeinsam gewonnen werde. Daher habe er trotz aller Differenzen beispielsweise das Abrüstungsvertrag New Start mit Russland verlängert. Die USA und Europa müssten in Selbstvertrauen gemeinsam Führung zeigen. Er verwies auf die Mars-Mission der Nasa, an der auch die Europäische Weltraumorganisation Esa beteiligt ist: „Wir können jede Herausforderung meistern.“

Macron: Nato dringend reformieren

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron begrüßten in eigenen Ansprachen an die als Videokonferenz veranstaltete Sicherheitskonferenz Bidens transatlantische Bekenntnis. „Das hat uns überzeugt – das nicht nur gesprochen, sondern auch gehandelt wird“, kommentierte Merkel den Start der Biden-Administration. Gerade mit Blick auf Russland und China stellten sich aber auch schwierige Herausforderungen, bei denen man nicht immer gleicher Meinung sein werde. Merkel reagierte auf die US-Kritik an den deutschen Militärausgaben, in dem sie unterstrich, Berlin stehe zum Nato-Ziel, seine Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung zu steigern.

Macron erneuerte gleichwohl seine Forderung, die Nato grundsätzlich neu zu denken. Es brauche überdies einen „nützlichen“ Multilateralismus, gerade auch in Regionen wie Afrika. Zudem mahnte er, Internetkonzerne müssten eingehegt werden.

Johnson: Schluss mit Pessimismus

Der britische Premier Boris Johnson forderte, die „Ära des Pessimismus“ zu beenden. „Amerika ist uneingeschränkt zurück als der Anführer der freien Welt. Das ist eine fantastische Sache“, so Johnson, der in der Vergangenheit stets seine Nähe zu Donald Trump zur Schau getragen hatte.