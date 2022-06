Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte hat genug. Michelle Bachelet räumt nach einer Amtszeit von vier Jahren ihren Posten und will nicht noch einmal kandidieren. Ihre umstrittene China-Politik dürfte die 70-jährige zur Aufgabe gezwungen haben.

„Meine Amtszeit neigt sich dem Ende zu“, sagte Bachelet am Schluss einer Rede im UN-Menschenrechtsrat am Montag in Genf. Die Chilenin bleibt bis August Chefin des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte.

Noch einmal verteidigte die zweifache frühere Präsidentin ihres Heimatlandes ihren Umgang mit dem Reich der Mitte. Der Dialog mit allen UN-Mitgliedstaaten auch über die schwierigsten Angelegenheiten sei wichtig. Bei einem China-Besuch im Mai hatte Bachelet unglückliche Formulierungen gewählt und vermieden, Pekings Unterdrückungspolitik in der Region Xinjiang eindeutig zu verurteilen.

Lascher Kurs

Insbesondere die US-Regierung beobachtet den laschen Kurs der obersten Wächterin der Menschenrechte im UN-System gegenüber China mit zunehmendem Zorn. US-Außenminister Antony Blinken bezeichnet Bachelets China-Mission als „besorgniserregend“. Eine vollständige und unabhängige Bewertung der Lage in dem Land, einschließlich in Xinjiang, wo „Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ gegen muslimische Minderheiten stattfänden, sei unmöglich gewesen.

Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch werden noch deutlicher. Sie werfen Bachelet vor, viel zu nachsichtig und naiv mit der autoritären Führung um Präsident Xi Jinping umzugehen. Der Chef von Human Rights Watch, Kenneth Roth, findet nur ein Wort für Bachelets Auftreten in China: „Desaströs“. Kopfschütteln löst auch die Intransparenz in Bachelets Hochkommissariat aus. Das Amt hält einen Bericht über Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang beharrlich unter Verschluss.