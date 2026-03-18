Nach Todesfällen unter jungen Menschen wächst in Großbritannien die Sorge vor einem Meningitis-Ausbruch. Die Behörden reagieren mit Antibiotika-Ausgaben.

Großbritannien erlebt derzeit einen „beispiellosen Ausbruch“ von Meningitis-Erkrankungen. Davor warnte am Mittwoch Gesundheitsminister Wes Streeting. Am Wochenende wurden die ersten Todesfälle bekannt: Eine 21-jährige Studentin und eine 18-jährige Abiturientin starben. Bislang zählt man rund 20 Fälle. Weitere werden erwartet, da die Inkubationszeit zwei Wochen betragen kann.

Seit Beginn der Woche bilden sich lange Schlangen auf dem Campus der Universität Kent in Canterbury. Vor allem Studierende und Schüler tragen Masken und warten auf eine vorsorgliche Antibiotikagabe gegen Meningitis B, eine besonders aggressive Form der Erkrankung. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden bislang rund 2500 Dosen ausgegeben.

Zusätzlich startete ein gezieltes Impfprogramm für rund 5000 Studierende sowie weitere junge Erwachsene. Die Krankheit wird durch Meningokokken-Bakterien verursacht und per Tröpfcheninfektion übertragen.

Als möglicher Ursprung gilt ein sogenanntes Superspreader-Ereignis in der bei Studenten beliebten Großraumdiskothek „Club Chemistry“ in Canterbury. Anfang März soll es dort zu ersten Infektionen gekommen sein. Die Gesundheitsbehörde UKHSA ruft alle Besucher vom 5. bis 7. März auf, sich vorsorglich Antibiotika zu holen. Der Club stellte den Betrieb inzwischen vorübergehend ein.

Schneller Krankheitsverlauf

Meningokokken-Infektionen sind schwere Erkrankungen, die vor allem junge Menschen betreffen und in etwa zehn Prozent der Fälle tödlich verlaufen. Zu den Symptomen zählen Fieber, Kopfschmerzen, Nackensteife, Lichtempfindlichkeit und Erbrechen, in schweren Fällen auch Hautausschläge. Die Krankheit kann rasch fortschreiten.

Der britische Gesundheitsminister Streeting betonte, es handle sich nicht um eine Lage wie während der Corona-Pandemie. Der Ausbruch sei regional begrenzt, das Risiko für die Bevölkerung insgesamt „sehr niedrig“. Studierende könnten auch ohne Bedenken nach Hause reisen. Es gebe keine Hinweise auf eine weitere Ausbreitung. Auch ein privates Beschaffen von Antibiotika sei nicht nötig. Man habe ausreichend Vorräte für alle Betroffenen.