Kamala Harris hat dem Wahlkampf der Demokraten neues Leben eingehaucht. Ihre Social-Media-Präsenz ist dabei ein wichtiger Faktor. Ihren Wahlkampf inszeniert sie dort im Stil der Popkultur.

Washington (dpa) - Von «brat» bis Kokospalme: Mit ihrem Social-Media-Wahlkampf belebt Kamala Harris ihr Image und findet damit Anklang bei jungen Wählern. Die potenzielle Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten sei äußerst «meme-tauglich», schreibt die «New York Times». Sie tanze locker, habe einen eigenen Sprachstil und lache herzhaft, auch über sich.

Bereits Stunden nach dem Rückzug Joe Bidens hatte Harris Spenden in Millionenhöhe eingesammelt. In ihrer Partei stellte sich einer nach dem anderen hinter sie. Doch die «kulturell wohl bedeutendste Unterstützung» kam von der britischen Sängerin Charli XCX, schreibt der «Guardian».

Kamala, eine Göre?

Die Britin hatte auf X gepostet: «kamala IS brat», in Anspielung auf den Titel ihres neuen Albums «brat». Der Begriff steht der Sängerin zufolge für eine Art Lebensgefühl. Auf Tiktok erklärt sie, «brat» sei ein chaotisches Mädchen, das gerne feiern gehe, auch mal etwas Dummes sage, aber selbstbewusst sei und Niederlagen überstehe. Wörtlich übersetzt bedeutet «brat» Göre.

Die Wahlkampfmanager von Harris greifen dieses Image gerne auf: Neue Farbe des Wahlkampf-Accounts von Harris auf X ist Grün - der gleiche Grünton, der gleiche Stil wie das Album der erfolgreichen Sängerin. «Das ist momentan der einfachste Weg, um die Zielgruppe der unter 30-Jährigen anzusprechen», schreibt CNN. Und es scheint zu funktionieren. In den sozialen Medien verbreiten Harris-Fans zahlreiche Posts, in denen sie grüne Filter über Fotos und Videos der 59-jährigen Politikerin legen.

Inspiriert von Charli XCX: Wahlkampf-Account von Kamala Harris auf X mit grünem Logo. Foto: Kamala Harris/dpa

Von der Kokospalme gefallen

Doch nicht alles ist «brat». Auch andere Harris-Memes belebten den Wahlkampf der Demokraten im Netz und erlebten derzeit ein «triumphales Comeback», schreibt die «New York Times». Video-Sequenzen, die Harris-Gegner früher auf Social-Media-Kanälen verbreiteten, um die Vizepräsidentin zu verunglimpfen, nutzten ihre Fans nun, um sie zu feiern.

So etwa einen Ausschnitt aus einer Rede von 2023. Harris hatte damals gesagt, dass alles im Leben in einem Kontext stehe. Sie zitierte dabei ihre Mutter mit den Worten: «Ich weiß nicht, was mit euch jungen Leuten nicht stimmt. Glaubt ihr, ihr seid einfach von einer Kokospalme gefallen?»

Das Video wurde seit dem Start der Harris-Kandidatur vielfach im Netz geteilt. Außerdem verbreiten ihre Anhänger Emojis von Kokosnüssen und Palmen als «Zeichen der Unterstützung», schreibt die «Washington Post». Auch andere US-Medien berichten über dieses Phänomen.

Die US-Präsidentenwahl ist am 5. November. Biden hatte sich in seiner Verzichtserklärung am Sonntag für eine Kandidatur von Harris ausgesprochen.

Charli XCX berschreibt «brat» auf TikTok