Bei der Kommunalwahl hat die Rechtskoalition von Giorgia Meloni gut abgeschnitten. Für die Opposition ist das mit Blick auf die Parlamentswahl im Herbst kein gutes Zeichen.

Im Zentrum der Kommunalwahlen stand Venedig. In der Lagunenstadt hatte Melonis Rechtsregierung in den vergangenen Monaten Negativ-Schlagzeilen am laufenden Band produziert: Zuerst verlor sie – wie im Rest des Landes, nur heftiger – im März die Volksabstimmung über die Justizreform, dann musste Meloni ihre persönliche Freundin Beatrice Venezi als designierte neue Dirigentin des Opernhauses La Fenice fallen lassen. Entsprechend präsentierten sich vor dem lokalen Urnengang die Umfragewerte: Der Herausforderer der Opposition lag scheinbar uneinholbar in Führung.

Überraschung in Venedig

Doch es kam anders. Der Kandidat des Rechtsbündnisses, Simone Venturini, gewann die Wahl schon im ersten Durchgang mit knapp 52 Prozent der Stimmen und wird damit der jüngste Bürgermeister in der Geschichte der Lagunenstadt. Der linke Gegenkandidat Andrea Martella, ein langjähriger Senator des sozialdemokratischen Partito Democratico (PD), kam nur auf 39 Prozent, obwohl das Mitte-Links-Lager eine breite Wahlallianz geschmiedet hatte, der auch die 5-Sterne-Protestbewegung beigetreten war.

Wahlsieger Venturini kam zugute, dass er schon Assessor in der Mitte-Rechts-Stadtregierung des abtretenden Bürgermeisters und Unternehmers Luigi Brugnaro gewesen war. Dennoch war das Wahlresultat eine Überraschung – und eine eiskalte Dusche für die Opposition und ihre Chefin Elly Schlein.

Wahlen nur in wenigen Gemeinden

„Der Sturz unserer Regierung ist einmal mehr vertagt worden“, kommentierte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni das Wahlresultat sarkastisch. Bestätigt wurde das gute Abschneiden der Rechtskoalition auch von anderen Wahlresultaten. So gelang es dem Rechtsbündnis, die Linkskoalition in Reggio Calabria abzulösen, einem weiteren Provinzhauptort, auf den sich das Augenmerk gerichtet hatte. Die Opposition siegte unter anderem in Mantua, Salerno und Andria.

Relativiert wird die Aussagekraft der Wahlresultate der Kommunalwahlen durch den Umstand, dass nur rund zehn Prozent aller Wahlberechtigten zu den Urnen gerufen waren: Gewählt wurde am Sonntag und Montag nur in 749 von insgesamt 8000 italienischen Gemeinden.

Weckruf für Opposition

Bestätigt wurde aber, was Demoskopen und Politologen schon lange betont haben: Die überaus deutliche Niederlage, die Giorgia Meloni am 23. März beim Referendum über ihre Justizreform eingefahren hatte, war keineswegs, wie die Opposition gehofft hatte, ein Zeichen dafür, dass sich der Wind im Land gedreht habe.