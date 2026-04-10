Die amerikanische First Lady bricht ihr Schweigen, um sich von den Epstein-Verbrechen zu distanzieren. Doch damit bringt sie den Tratsch erst recht in Schwung.

Melania Trump hat etwas sehr Seltenes getan: den Mund aufgemacht. Knapp sechs Minuten lang stritt die First Lady der USA im Weißen Haus jede Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ab. Sie bestritt vor laufenden Kameras, Donald Trump über den 2019 in Haft verstorbenen Epstein kennengelernt zu haben. „Ich bin nicht Epsteins Opfer, Epstein hat mich nicht Donald Trump vorgestellt“, sagte die 55-Jährige. Dann drehte sie sich um und ging. Kühle Kontrolle bis zur letzten Sekunde, so wie man sei eben kennt. Fragen ließ sie keine zu. Das wirft aber neue auf. Ihren Gatten – Präsident und langjähriger Kumpane Epsteins – bringt sie damit in die Klemme.

Warum bricht Melania Trump gerade jetzt ihr Schweigen? In den Tagen zuvor hatte niemand über sie und Epstein gesprochen, sondern über das Iran-Fiasko ihres Mannes und explodierende Benzinpreise. Dann trat die First Lady vor die Kameras und beteuerte, sie habe von den Verbrechen Epsteins nichts gewusst und sei nie in seinem Flugzeug gewesen. „Die Lügen, die mich mit dem schändlichen Jeffrey Epstein in Verbindung bringen, müssen heute ein Ende haben“, sagte Melania Trump.

„Wundervolles Geheimnis“

Falls sie Spekulationen zum Verstummen bringen wollte, wählte sie das falsche Mittel: Der Melania-Epstein-Tratsch ist jetzt erst recht in Schwung. Mit ihrer Distanzierung rückt Melania jedoch die Vorwürfe gegen ihren Mann wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Denn Donald Trump war mit Epstein im Flugzeug unterwegs, wird in den Akten Zehntausende Male genannt. Der Name der späteren US-Präsidenten steht unter einem Geburtstagsgruß, der ein „wundervolles Geheimnis“ zwischen beiden beschwört.

Mehr als zwei Dutzend Frauen haben Trump in den vergangenen Jahrzehnten sexuellen Missbrauch vorgeworfen. Auch deshalb wollte der Präsident seine Beziehung zu dem Sexualstraftäter Epstein mit allen Mitteln hinter sich lassen. Trump hatte die Enthüllungen mehrfach als „Täuschungsmanöver“ der Demokraten bezeichnet und immer wieder gefordert, den Mantel des Schweigens darüber zu breiten.

Für Melania Trump ist ihr eigenes Image offenbar wichtiger als die Interessen ihres Mannes. Auch wenn er es bestreitet, ist unklar, ob der Präsident vorher von ihrem Auftritt wusste. Melania war ohnehin nie verlegen, ihren Mann öffentlich zu brüskieren oder Gleichgültigkeit zu zeigen. Ihre jüngst gefloppte 75-Millionen-Dollar-Filmdokumentation zeigt eine Frau, die lieber Kleider auswählt und Tischdekorationen begutachtet.

Melania Trump macht sich zur Komplizin

Ihrem Epstein-Statement folgte nun scharfe Kritik von Opfern des Sexualstraftäters. Ihr Ehemann fordere weitere Aussagen missbrauchter und vergewaltigter Frauen vor dem Kongress, lasse aber nicht zu, dass das Justizministerium die Unterlagen offenlege. So werde die Verantwortung auf die Opfer abgewälzt. Und die mutmaßlich beteiligten Eliten aus Epsteins Netzwerk geschützt.

Melania Trump gehört zu den wenigen Personen, die nachhaltig Einfluss auf den US-Präsidenten haben. Über niemanden spricht er so respektvoll wie über sie. In seiner ersten Amtszeit soll sie die höchst umstrittene Trennung von Migrantenfamilien und ihren Kindern durch ein Gespräch mit ihm beendet haben. Trumps besorgniserregendes Vorgehen – im Iran, bei Grönland, bei der Jagd auf Migranten in US-Städten – zeigt, dass sie ihre Macht derzeit nicht nutzt. Das macht Melania – auch in der Causa Epstein – keineswegs zur stillen Rebellin. Es macht sie zur Komplizin.