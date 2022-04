Nach mehr als zwei Jahren im Pandemiemodus sind am Sonntag fast bundesweit die meisten Corona-Beschränkungen weggefallen. Doch viele Deutsche wollen weiter Maske tragen.

Die Aufhebung der Beschränkungen sei ein wichtiger und erfreulicher Schritt in Richtung Normalität, sagte der stellvertretende FDP-Chef Wolfgang Kubicki. Die Debatten zum weiteren Vorgehen in der Pandemie gehen aber weiter – nicht zuletzt wegen der weiter hohen Infektionszahlen. Weitergehende Auflagen gelten nur noch in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Lehrerverbände warnen aufgrund der wegfallenden Corona-Regeln vor Mobbing. „In der Tat droht jetzt die Gefahr, dass einerseits Kinder, die Maske tragen, von Mitschülern als Weicheier und überängstlich gehänselt werden oder auch umgekehrt Druck auf Nicht-Maskenträger ausgeübt wird“, sagte der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger.

Laut einer Umfrage wollen 63 Prozent der Bürger in Deutschland weiter beim Einkaufen freiwillig einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 29 Prozent der Befragten gaben hingegen an, dass sie dies nicht tun möchten. Acht Prozent der Befragten wollten sich nicht festlegen.

