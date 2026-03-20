Aktion Zivilcourage steht seit Jahren für demokratische Bildungsarbeit in Sachsen. Am Sitz in Pirna sollen nun Mittel gekürzt werden. Ein Vorgang mit Signalwirkung?

Die Aktion Zivilcourage gehört in Pirna und der Sächsischen Schweiz seit Jahrzehnten zu den prägenden Kräften der Zivilgesellschaft. Entstanden in einer Zeit, als rechtsextreme Strukturen die Region sichtbar prägten, hat sich der Verein zu einem festen Ansprechpartner für Schulen, Kommunen und Initiativen entwickelt. Seine Arbeit ist vielfach ausgezeichnet worden, sein Geschäftsführer Sebastian Reißig erhielt für dieses Engagement den Bundesverdienstorden. Wer verstehen will, wie sich demokratische Gegenkräfte in Ostdeutschland aufgebaut haben, kommt an diesem Verein kaum vorbei.

Reißig selbst steht dabei nicht für laute Zuspitzung, sondern für eine nüchterne, oft abwägende Analyse. Über Jahre hat er Konflikte beschrieben, ohne sie zu dramatisieren, und auf Kooperation gesetzt, wo sie möglich war. Gerade deshalb hat sein Satz Gewicht, wenn er heute sagt: „Wir sind denen ein Dorn im Auge.“

Konflikt statt Konsens

Über Jahre hinweg galt die Arbeit der Aktion Zivilcourage in Pirna als selbstverständlich. Der Verein entstand aus einer konkreten Erfahrung heraus: Rechtsextreme Strukturen prägten das Umfeld, zugleich fehlten stabile zivilgesellschaftliche Gegenkräfte. Projekte wie der „Markt der Kulturen“ oder Bildungsangebote für Schulen waren eine Antwort darauf – getragen von der Idee, demokratische Haltung im Alltag zu verankern.

Die Stadt unterstützte diese Arbeit lange, auch als Signal nach außen. Dass nun ausgerechnet solche Projekte zur Disposition stehen, ist deshalb mehr als eine isolierte Entscheidung. Es ist ein Bruch mit einer Praxis, die über Jahre hinweg politisch getragen wurde.

Der Anlass für diese Entwicklung ist eine Entscheidung des Pirnaer Stadtrats. Anfang Februar wurde beschlossen, zwei Projekte der Aktion Zivilcourage nicht weiter zu fördern. Betroffen ist zum einen die „Gläserne Stadt“, ein Angebot für Grundschulkinder, das Einblicke in kommunale Einrichtungen wie Rathaus, Feuerwehr oder Polizei vermittelt. Zum anderen geht es um Workshops für Jugendliche, die soziale Kompetenzen stärken und Schulen im Alltag unterstützen. Es sind Projekte, die bewusst niedrigschwellig angelegt sind und auf praktische Erfahrungen setzen.

Die Summen, um die es geht, sind überschaubar: 2500 Euro für ein Kinder- und Jugendprojekt, 6500 Euro für ein weiteres Vorhaben. Gerade deshalb wirkt die Entscheidung über den Einzelfall hinaus. Denn sie ist nicht zufällig zustande gekommen. Die AfD hat die Streichung beantragt. Durchgesetzt wurde sie erst durch die Stimmen der Freien Wähler – sie haben die Mehrheit ermöglicht. Ohne sie hätte es diese Entscheidung nicht gegeben. Der Oberbürgermeister, der auf einem AfD-Ticket gewählt wurde, enthielt sich.

Damit verschiebt sich der Blick auf das Geschehen. Es geht nicht allein um die Frage, ob einzelne Projekte gefördert werden oder nicht. Es geht darum, wie politische Mehrheiten auf kommunaler Ebene wirken – und welche Projekte sie tragen oder eben nicht. Es braucht dafür kein formales Bündnis. Entscheidend ist, dass solche Mehrheiten zustande kommen – und wirken.

Für die Aktion Zivilcourage hat das unmittelbare Folgen. Die betroffenen Projekte sind Teil einer Finanzierungsstruktur, die auf mehrere Säulen angewiesen ist. Fällt der kommunale Anteil weg, geraten Angebote ins Wanken, die über Jahre aufgebaut wurden und von Schulen nachgefragt werden. Es trifft damit Projekte, die demokratische Bildung vermitteln und gezielt dort ansetzen, wo Prävention beginnen soll – bei Kindern und Jugendlichen.

Zweifel am Verfahren

Reißig verweist darüber hinaus nicht nur auf die inhaltliche Bedeutung der Projekte, sondern auch auf das Verfahren. Zwar gebe es keinen Anspruch auf Förderung, wohl aber auf ein faires und transparentes Vorgehen. Dass der Beschluss auch innerhalb der Stadtspitze umstritten ist, zeigt die Haltung des Oberbürgermeisters. Tim Lochner hat dem Stadtratsbeschluss widersprochen. Die Verwaltung sieht in der Streichung einzelner Projekte rechtliche Probleme und verweist darauf, dass die Vorhaben die geltenden Förderrichtlinien erfüllen und fachlich in die städtische Jugendkonzeption eingebunden sind.

Genau daran entzündet sich inzwischen auch die rechtliche Debatte. Nach Darstellung der Stadtverwaltung erfüllen die Projekte die Kriterien der geltenden Förderrichtlinie und waren Teil einer Gesamtförderliste. Eine selektive Streichung einzelner Vorhaben wirft daher Fragen auf. Der Vorgang liegt inzwischen beim Landratsamt zur Prüfung. Eine ähnliche Konstellation hatte es bereits vor einigen Jahren gegeben, damals wurde eine Ablehnung nachträglich als rechtswidrig bewertet.

Der politische Kern des Falls liegt damit offen zutage. Die AfD allein kann solche Entscheidungen in den meisten Kommunalparlamenten nicht durchsetzen. Sie ist darauf angewiesen, dass andere Fraktionen ihre Anträge mittragen. In Pirna waren es die Freien Wähler, die diese Rolle übernommen haben. Gerade weil es um vergleichsweise kleine Beträge geht, wird die Wirkung sichtbar: Beschlüsse, die auf dem Papier wie Detailfragen erscheinen, entscheiden in der Praxis darüber, welche Projekte weitergetragen werden – und welche wegfallen.

Die Freien Wähler, deren Stimmen in Pirna den Ausschlag gaben, ließen zwei Anfragen der RHEINPFALZ unbeantwortet. Damit bleibt offen, ob sie ihre Entscheidung als Einzelfall verstehen oder ob sie grundsätzlich eine andere Bewertung solcher Projekte vertreten.

Pirna erscheint mehr als ein lokaler Konflikt. Die Stadt steht exemplarisch für eine Entwicklung, die sich in vielen Kommunen beobachten lässt. Wo Mehrheiten neu entstehen, verändern sich Prioritäten. Und wo sich politische Gewichte verschieben, geraten auch jene Akteure unter Druck, die über Jahre als selbstverständlich galten. Für die Aktion Zivilcourage ist das eine konkrete Herausforderung. Für die Zivilgesellschaft insgesamt ist es eine offene Frage.