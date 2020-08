Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer verlangt mehr Kompetenzen für die Zugbegleiter, damit die Maskenpflicht in Zügen besser durchgesetzt werden kann.Das Durchsetzen sei derzeit nicht einfach, sagte der Gewerkschaftsvorsitzende Claus Weselsky am Donnerstag. „Unsere Kolleginnen und Kollegen draußen in den Zügen haben keinen Machthebel.“ Deshalb sollte die Maskenpflicht in die Beförderungsbedingungen und damit ins Hausrecht der Bahn aufgenommen werden.

Die Bahn lehnte das ab: Solche Insellösungen führten zu einem unübersichtlichen Flickenteppich. „Bußgelder sind für die Unbelehrbaren der richtige Weg“, sagte Vorstandsmitglied Berthold Huber. Er unterstützte das Vorgehen Bayerns und Nordrhein-Westfalens, die Bußgelder eingeführt haben. Die Bahn betonte, die überwiegende Anzahl der Fahrgäste trage die Masken konsequent.

Die Lokführer-Gewerkschaft präsentierte zudem eine im Juni veröffentlichte Studie zum Jahr 2018. Ihr zufolge erleiden Lokführer und Zugbegleiter immer häufiger körperliche Angriffe. Auch vor diesem Hintergrund sei es für sie nicht einfach, die Maskenpflicht durchzusetzen, hieß es.