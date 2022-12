In Zukunft wird es in Deutschland mehr alte Menschen geben, die Anzahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter hingegen sinkt. Entscheidend wirkt sich die Zuwanderung aus.

Bis 2035 wird es in Deutschland laut Berechnungen etwa vier Millionen mehr Menschen im Rentenalter geben. Die Anzahl der ab 67-Jährigen steige von 16,4 Millionen im Jahr 2021 auf mindestens 20 Millionen bis 2035 an. Das ist das Ergebnis der Bevölkerungsvorausberechnung, die das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag in Berlin vorstellte.„Dann wird voraussichtlich jede vierte Person im Seniorenalter sein“, sagte Karsten Lummer, Leiter der Abteilung Bevölkerung bei Destatis. Auch bei den ab 80-Jährigen sei ein Zuwachs zu beobachten, allerdings in einer anderen zeitlichen Reihenfolge. „Die Zahl der Hochbetagten wird noch bis Anfang der 2030er-Jähre annähernd konstant bei sechs Millionen liegen. Danach wird sie tendenziell steigen und im Jahr 2070 zwischen acht und zehn Millionen Personen betragen“, sagte Lummer. Damit könne sich der Anteil dieser Menschen in Deutschland von derzeit sieben Prozent auf 14 Prozent verdoppeln. „Die künftige Entwicklung der Zahl der Menschen ab 80 bedeutet, dass der demografisch bedingte Pflegebedarf zwischen 2035 und 2050 besonders stark ansteigen wird“, führte Lummer weiter aus.

Neben der alternden, geburtenstarken „Baby Boomer“-Generation (Geburtsjahre nach dem Krieg bis 1964) werde in den kommenden Jahren vor allem die Zuwanderung für die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland entscheidend sein, teilte Destatis mit. Für die gesamte Bevölkerungszahl in Deutschland berechneten die Experten daher verschiedene Szenarien. Bis 2070 sei sowohl ein Anstieg auf bis zu 90 Millionen Bürgern bei starkem Zuzug, als auch eine Stagnation oder ein Rückgang auf 75 Millionen bei geringem Zuzug möglich“.

Rückgang der Geburten

Zugleich teilte das Statistische Bundesamt mit, dass es 2022 absehbar zu einem Rückgang der Geburten gekommen sei. Von Januar bis August seien nach vorläufigen Zahlen etwa acht Prozent weniger Kinder geboren worden als im selben Zeitraum 2021. Die Hauptgründe seien die späte Impfempfehlung für Schwangere und die Belastungen durch Corona. Gerade junge Familien seien durch die Auswirkungen der Pandemie übermäßig belastet gewesen, sagte Olga Pötzsch von Destatis.

Auch das geburtenstarke Jahr 2021 spiele eine Rolle. Man habe nach dem Aufheben des Lockdowns 2020 vermehrt Schwangerschaften beobachtet, denen eine Anstieg der Geburten im März und April 2021 folgte, hieß es. „Die dann im vergleichsweise geburtenreichen Jahr 2021 geborenen Kinder fehlen nun bei den Geburten 2022.“