Mehr Kriegsdienstverweigerer in Deutschland: Das zeigt, viele denken ernsthaft über Wehrdienst und Verteidigung nach.

Es gibt keine Wehrpflicht in Deutschland. Und doch steigt die Anzahl der Kriegsdienstverweigerer. Das ist keine Überraschung. Seit Jahresanfang gibt es ein neues Wehrdienstgesetz. Junge Männer ab Geburtsjahrgang 2008 müssen sich jetzt mustern lassen. Zugleich tobt ein großer Krieg in Europa, weil Putin es so will. Viele junge Männer denken intensiv darüber nach, ob sie bereit sind, Deutschland mit der Waffe zu verteidigen. Auch eine Wehrpflicht erscheint möglich, falls die Bundeswehr nicht genügend Soldaten gewinnen kann, um wieder verteidigungsfähig zu werden.

Kriegsdienstverweigerer machen von einem Grundrecht Gebrauch. Das ist nicht bedenklich, sondern gut so. Das Grundgesetz sieht vor, dass Männer den Kriegsdienst mit der Waffe verweigern können. Aus Gewissensgründen, aber nicht etwa aus Bequemlichkeit, Angst oder weil man gegen die Bundeswehr oder die Bundesregierung ist oder keine Lust hat. Kriegsdienstverweigerer können übrigens im Verteidigungsfall zu „zivilen Dienstleistungen für Zwecke der Verteidigung“ verpflichtet werden. Auch das steht im Grundgesetz.

Viele setzen sich derzeit intensiv mit der Verteidigung ihres Landes und ihrer Grundrechte auseinander. Und ziehen Konsequenzen. Es gibt nicht nur mehr Kriegsdienstverweigerer. Auch die Anzahl derer, die ihre Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer widerrufen, nimmt derzeit deutlich zu.