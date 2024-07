Wo viel Beton ist, leiden Menschen besonders oft unter Hitze. Das Bauministerium gibt jetzt Tipps, wie man Städte abkühlen kann.

Berlin (dpa) - Bauministerin Klara Geywitz will Bewohner und Natur in den Städten besser vor Hitze schützen. Der Klimawandel sei hier in den Sommermonaten deutlich spürbar, sagte die SPD-Politikerin. «Wer in der Stadt lebt, leidet in Rekordhitzesommern unter tropischen Nächten und schwülen Tagestemperaturen.» Das sei vor allem für ältere Menschen und kleine Kinder gesundheitlich riskant.

Das Bundesbauministerium hat deshalb eine Strategie erarbeitet, die Stellschrauben für Stadtplaner und Bauingenieure aufzeigen soll. Empfohlen werden darin zum Beispiel mehr Parks, Straßenbäume und grüne Dächer, die für Abkühlung sorgen. Damit Pflanzen in längeren Trockenperioden nicht vertrocknen, müssten Flächen geschaffen werden, wo Regen versickern kann.

Damit Spielplätze im Sommer überhaupt nutzbar seien, könnten Sonnensegel helfen. Wohnungslose brauchten mehr Trinkbrunnen und kühle Rückzugsorte.

«Wer frisches Geld aus unseren Förderprogrammen will, muss Klimaanpassung mitdenken und nachweisen», betonte Geywitz zudem. Gefördert werde zum Beispiel, dass Flüsse von Beton befreit sowie betonierte Plätze aufgegraben und begrünt werden.

Hitzeschutz-Strategie