Für die Beschäftigten im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst soll es künftig mehr Geld und Entlastung geben.

Es ist kein Muss, aber zumindest ein schöner Nebeneffekt, wenn Tarifgespräche zeitlich so enden, dass die Verhandler es mit dem Ergebnis ihres Ringens noch in die Hauptnachrichtensendungen schaffen. Auch am Mittwochabend sah es so aus, als könnte die Einigung zwischen Gewerkschaften und kommunalen Arbeitgebern für die rund 330.000 Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsdiensten noch in der Tagesschau um 20 Uhr verkündet werden.

Lange genug gedauert hatten die Verhandlungen zu diesem Zeitpunkt durchaus, seit Montag saß man schon zusammen. Aber dann brauchte es doch noch ein paar Stunden, ehe das Ergebnis tatsächlich feststand.

Geld kann in freie Tage umgewandelt werden

Die Vereinbarung sieht vor, dass die Beschäftigten zunächst pro Jahr pauschal zwei zusätzliche freie Tage erhalten. Sie sollen künftig außerdem die Option haben, Teile ihres Gehalts in maximal zwei weitere Entlastungstage umzuwandeln. Damit wären jährlich bis zu vier zusätzliche Erholungstage für die Beschäftigten drin.

Die Option, Geld in freie Tage umzuwandeln, bezieht sich konkret auf eine neue Zulage, die ab Juli gezahlt werden soll: Neben den zusätzlichen freien Tagen bekommen Erzieherinnen und Erzieher im kommunalen öffentlichen Dienst dann monatlich 130 Euro mehr. Für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter gibt es ebenfalls ab Juli 180 Euro zusätzlich.

Gewerkschaften und Arbeitgeber zufrieden

Darüber hinaus soll die Berufserfahrung im Sozial- und Erziehungsdienst künftig genauso honoriert werden wie bei den übrigen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die Zeit, die die Beschäftigten in einer Gehaltsstufe bleiben, bevor sie in die nächste aufsteigen, soll zum 1. Oktober 2024 an die allgemeinen Stufen im öffentlichen Dienst angepasst werden. Damit steigen die Gehälter künftig schneller als bisher.

Die Einigung sei „ein weiterer maßgeblicher Schritt, um die Berufe im Sozial- und Erziehungswesen attraktiver zu machen und wirksam gegen Fachkräftemangel vorzugehen“, sagte der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke. Auch dbb-Verhandlungsführer Andreas Hemsing äußerte sich zufrieden: Mit dem Abschluss sei das Berufsfeld „aufgewertet“ worden.

Die Präsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), Karin Welge, sprach von einem „guten und gelungenen Kompromiss“, der aber auch eine „Herausforderung für die kommunalen Arbeitgeber“ sei. Die VKA geht davon aus, dass sich allein durch die neuen Zulagen die Personalkosten um jährlich rund 3,7 Prozent erhöhen werden.